Samuel Quirós presenta “Renacimiento: Música de El Salvador Reimaginada Vol. 1”, un ambicioso proyecto que trasciende el formato tradicional de álbum para convertirse en un verdadero manifiesto artístico dentro de la música latina.

El lanzamiento llega acompañado por el poderoso sencillo “Reencuentro”, interpretado por la multipremiada Aymée Nuviola, ganadora del Grammy y Latin Grammy.

La canción, en clave de salsa, funciona como una puerta de entrada al universo sonoro del disco, anticipando la sofisticación y riqueza musical que define al proyecto.

“Renacimiento”: identidad, memoria y evolución de la música latina

Más que un álbum, “Renacimiento” se presenta como una obra integral que busca preservar, dignificar y proyectar la música salvadoreña hacia estándares internacionales, sin perder su esencia cultural. A través de una cuidada producción, el proyecto fusiona elementos de la música tropical y el jazz latino, elevando el género a nuevas dimensiones artísticas.

El sencillo “Reencuentro” no solo introduce el concepto del disco, sino que encarna su eje emocional: un puente entre la memoria, la identidad y la evolución de la música de El Salvador en un contexto global.

Un proyecto con visión internacional

Bajo la dirección de Samuel Quirós, “Renacimiento” reúne a destacados músicos y voces del continente, consolidando una propuesta que apuesta por la excelencia interpretativa y la innovación sonora.

“Renacimiento es volver a la esencia, honrar el virtuosismo de nuestros músicos y demostrar que la música latina tiene un espacio inagotable para la elegancia y la sofisticación”, expresa Quirós sobre este trabajo.

Por su parte, Aymée Nuviola destacó la profundidad del proyecto:“Renacimiento es memoria, identidad y evolución. ‘Reencuentro’ es solo una puerta; el álbum es un viaje completo lleno de matices y verdad”.



