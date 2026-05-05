Todo comenzó en la previa del Gran Premio de Miami, cuando Horacio Pagani se mostró confiado en su análisis y aseguró que Franco Colapinto no lograría meterse entre los primeros nueve lugares.

Para reforzar su postura, lanzó una apuesta al aire en el programa que conduce Marcelo Bonelli en Radio Mitre: si el piloto lograba ese objetivo, le daría un beso a cada integrante del ciclo.

Sin embargo, el automovilismo volvió a demostrar su imprevisibilidad: Colapinto terminó séptimo, superando todas las expectativas y dejando sin argumentos al periodista.

HORACIO PAGANI TUVO QUE CUMPLIR EN VIVO

Lejos de esquivar la situación, Pagani reconoció su error y confirmó que cumpliría con su promesa. Pero para reducir el impacto, en el estudio decidieron hacer un sorteo y que el beso fuera solo para uno de los presentes.

El azar determinó que el elegido fuera Marcelo Bonelli, quien no tuvo más opción que aceptar entre risas y cánticos del equipo.

Crédito: Mitre

EL PICO QUE SE VOLVIÓ VIRAL

Con el clima distendido y el estudio revolucionado, Horacio Pagani se acercó a Bonelli y concretó el pico en vivo, mientras de fondo sonaba música festiva y sus compañeros celebraban el momento.

La escena no tardó en viralizarse en redes sociales, donde los usuarios reaccionaron con humor y convirtieron el episodio en uno de los momentos más comentados del día.

Así, lo que comenzó como una apuesta arriesgada terminó en un divertido episodio radial que tuvo a Franco Colapinto como protagonista indirecto y a Pagani como protagonista absoluto del show.