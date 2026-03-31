Horacio Pagani volvió a demostrar su suerte con el juego y celebró en vivo un nuevo acierto en la quiniela durante la emisión de Bendita del 30 de marzo.

En pleno programa, el periodista y panelista compartió su alegría con sus compañeros, quienes festejaron el resultado como un verdadero “batacazo”.

Horacio Pagani volvió a ganar la quiniela (captura de Bendita, elnueve)

Horacio Pagani volvió a ganar la quiniela y reveló cuánto dinero se llevó

“Esto es lo que salió el 30 de marzo en Córdoba. El total que gané es de 133.000 pesos”, contó Pagani, mostrando el resultado.

Sin embargo, lejos de agrandarse, hizo una aclaración sobre el monto: “Que nadie se confunda, no gané la lotería, apenas gané un poquito para salvar lo que había perdido los días anteriores”.

Con su clásico estilo, Pagani dejó en claro que, aunque el premio no fue millonario, le permitió equilibrar la balanza tras varias jugadas previas.

Qué números salieron el 30 de marzo