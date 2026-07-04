La pelea entre Mauro Icardi y Yanina Latorre parece no tener fin. Luego del explosivo ida y vuelta que protagonizaron en los últimos días, el delantero volvió a utilizar sus historias de Instagram para se refirirse a las supuestas pruebas que la conductora había asegurado tener sobre una presunta infidelidad de la actriz y escribió un mensaje cargado de ironía.

“¡Qué silencio! Pobrecita la Aruzza tikitita... prometiste fuegos artificiales y tus ‘pruebas’ fueron dos chispitas de pólvora mojada y una tuerca de rosca floja que palanquean. ¿Se te apagó la mecha o qué pasó? Hablaste mucho y demostraste poco. Pensé que estabas para más”, publicó junto a varios emojis de risa.

Mauro Icardi apuntó contra Yanina Latorre (Foto: Instagram/@mauroicardi).

El mensaje lo publicó este sábado por la tarde, horas después de que Franco Deambrosi, el supuesto amante de la actriz, también compartiera un confuso descargo en sus historias sin confirmar ni desmentir la versión de la panelista. Tras la explosiva información, Icardi acusó a la periodista de estar obsesionada con su vida privada y hasta amenazó con revelar supuestas pruebas sobre una amante de Diego Latorre.

Franco Deambrosi, el supuesto amante de la China Suárez, publicó un descargo en sus redes sociales tras los rumores (Foto: captura de Instagram/@francodeambrosi).

LA CONTUNDENTE RESPUESTA DE YANINA LATORRE A MAURO ICARDI

Lejos de quedarse callada, Yanina Latorre respondió con dos historias consecutivas y eligió el sarcasmo como arma. Primero escribió durísima: “Maurito, ¿no estás jugando el MUNDIAL™? ¿Tenés vida? Yo sí. El lunes te contesto, ahora estoy con amigos. Me gusta que me extrañes y que estés pendiente. Si estás muy desesperado, hablame por WhatsApp. Besis”.

Yanina Latorre le contestó sin filtros a Mauro Icardi (Foto: Instagram/@yanilatorre).

Minutos más tarde, volvió a publicar otra historia para reírse del apodo que utilizó el futbolista. “Ahhhh y mi apellido de soltera es ARRUZA. JAJAJAJAJAJA”. Con ese comentario, la panelista dejó en evidencia que el “Aruzza” con el que Icardi buscó burlarse de ella, en realidad, coincide con su apellido de nacimiento.

Yanina Latorre le contestó sin filtros a Mauro Icardi (Foto: Instagram/@yanilatorre).

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