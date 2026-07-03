Después de compartir una romántica foto en las redes sociales para dejar atrás los rumores de separación, Eugenia “la China” Suárez y Mauro Icardi volvieron a mostrarse juntos en una salida nocturna. Sin embargo, según revelaron en Primicias Ya, puertas adentro, la situación entre ellos estaría lejos de ser tan idílica como aparentan.

Fue la panelista Damasia Ochoa quien dio detalles de la noche que la pareja compartió en Gardiner y luego en Tequila, donde, según testigos, el clima habría sido mucho más frío que en otras oportunidades: “Una noche tensa, una noche tensa. Los testigos que estuvieron ayer en Gardiner y después en Tequila, porque ayer la China y Mauro, después de la historia que subieron juntos y que desmintieron esa supuesta crisis, dicen haberlos visto distinto”, comenzó relatando.

Luego explicó por qué la actitud de ambos llamó la atención de quienes los vieron: “Ellos siempre están uno muy encima del otro, muy acaramelados, se muestran muy apasionados. Ayer, de suerte se agarraban de la mano”, aseguró.

Foto: Instagram (@mauroicardi)

La panelista fue por más al describir cómo se desenvolvieron durante la salida: “Gente que estuvo ayer me dice que fue una noche tensa entre ellos”, sostuvo.

Y cerró, picante: “Estaban rodeados de amigos y él estaba con los amigos por un lado y ella estaba sentada por el otro. Entre ellos las cosas no fluían”.

Damasia Ochoa: “Gente que estuvo ayer me dice que fue una noche tensa entre ellos. Estaban rodeados de amigos y él estaba con los amigos por un lado y ella estaba sentada por el otro. Entre ellos las cosas no fluían”.

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MAURO ICARDI DESTROZÓ A YANINA LATORRE Y LANZÓ UNA EXPLOSIVA ACUSACIÓN: “TENGO PRUEBAS DE LA AMANTE DE TU MARIDO”

La guerra mediática entre Mauro Icardi y Yanina Latorre sumó un nuevo y explosivo capítulo. Cansado de los comentarios de la conductora sobre su vida privada, el futbolista recurrió a sus redes sociales para responder con un durísimo descargo que incluyó una fuerte acusación contra Diego Latorre y una amenaza que rápidamente se volvió viral.

Lejos de esquivar la polémica, Icardi decidió redoblar la apuesta y apuntó directamente contra la conductora con un mensaje que no pasó inadvertido: “¿Qué pasó, Aruzza? ¿Andás nerviosa? Recuerdo tus dichos que eran algo así como: ‘¡la gente se aburrió y ya no venden!’. Pero como que no, si ayer nos dedicaste una maratón de programa de radio, programa de TV, 200 historias en Instagram 200 comentarios en X (antes Twitter)”, escribió el delantero.

“¿Querés que hablemos de pruebas? Pruebas son las que tengo yo de la novia/amante fija de tu marido en Miami. Y estas son reales, no editadas. Entre nos, sabemos que te tienen alterada y angustiada, CORNUDA”, agregó, haciendo referencia a Diego Latorre, esposo de Yanina.

Foto: Captura de video de Instagram Stories (@sangrejaponesa)

Como si eso no alcanzara, el futbolista continuó con un ataque todavía más filoso, vinculando esa supuesta situación con el estado de ánimo de Yanina: “Se ve que el atún no alcanza en Bs. As. y por Miami solo come mejor. Pero por respeto a tu marido y a tus hijos, no las voy a publicar. ¡A VOS, TE VOY A HUNDIR! Y con cosas reales, no como todo lo que publicás siempre inventado basado en tu única fuente. M.I”, disparó sin vueltas.

Las publicaciones generaron una inmediata repercusión en las redes sociales, donde miles de usuarios reaccionaron al fuerte intercambio entre ambos, que desde hace semanas mantienen un enfrentamiento público.

Pero Icardi no se detuvo allí. En el cierre de su descargo dejó una frase que incrementó aún más la tensión del conflicto y dejó abierta la puerta a nuevos cruces: “A vos te voy a hundir”, expresó, sin filtro, en un mensaje que alimentó la expectativa sobre cómo continuará esta pelea mediática.