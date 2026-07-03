En medio de la intensa disputa judicial que mantienen desde hace meses, Mauro Icardi y Wanda Nara habrían dado un importante paso para descomprimir el conflicto. Según explicaron en El Diario de Mariana, el futbolista autorizó a la empresaria a viajar a Milán junto a sus hijas, en una decisión que fue interpretada como un gesto de acercamiento.

La información se conoció luego de que el programa abordara la resolución judicial vinculada a la cuota alimentaria y al reciente pago realizado por el delantero: “Acaba de salir la resolución de Hagopián”, anunciaron en vivo.

En ese contexto, recordaron que semanas atrás Wanda se había mostrado disconforme con el pedido de Icardi para viajar a Miami con las menores: “Wanda me dijo a mí que no vio con buenos ojos ese pedido. Evidentemente ella no estaba contenta con que Icardi pidiera viajar a Miami”, explicaron.

Foto: Instagram (@mauroicardi)

Durante el programa también aseguraron que el delantero ya realizó el pago de los alimentos provisorios, aunque el dinero todavía no habría sido acreditado en la cuenta de Wanda Nara: “Pagó 398.500 euros. Todavía no impactó”, señalaron.

Según detallaron, el pago corresponde a los alimentos provisorios y el futbolista también habría solicitado que, a partir de septiembre, se establezca un monto fijo para la cuota alimentaria.

Foto: Instagram (@wanda_nara)

“Wanda, vos que estás mirando y que me estás escribiendo en este momento, tengo una buena noticia para vos: Icardi acaba de autorizar el viaje a Milán de sus hijas”, revelaron.

La noticia fue celebrada en el estudio con aplausos y una reflexión sobre el momento que atraviesa la expareja: “De alguna manera es una bandera blanca”, destacaron. Y cerraron: “Primero, bien que haya pagado. Por fin. Porque ahora, entonces, se puede dar un pasito para tratar de conciliar, ¿no?”.

“Wanda, vos que estás mirando y que me estás escribiendo en este momento, tengo una buena noticia para vos: Icardi acaba de autorizar el viaje a Milán de sus hijas”.

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LA NOCHE DE TENSIÓN QUE HABRÍAN VIVIDO LA CHINA SUÁREZ Y MAURO ICARDI TRAS DESMENTIR LA CRISIS

Después de compartir una romántica foto en las redes sociales para dejar atrás los rumores de separación, Eugenia “la China” Suárez y Mauro Icardi volvieron a mostrarse juntos en una salida nocturna. Sin embargo, según revelaron en Primicias Ya, puertas adentro, la situación entre ellos estaría lejos de ser tan idílica como aparentan.

Fue la panelista Damasia Ochoa quien dio detalles de la noche que la pareja compartió en Gardiner y luego en Tequila, donde, según testigos, el clima habría sido mucho más frío que en otras oportunidades: “Una noche tensa, una noche tensa. Los testigos que estuvieron ayer en Gardiner y después en Tequila, porque ayer la China y Mauro, después de la historia que subieron juntos y que desmintieron esa supuesta crisis, dicen haberlos visto distinto”, comenzó relatando.

Luego explicó por qué la actitud de ambos llamó la atención de quienes los vieron: “Ellos siempre están uno muy encima del otro, muy acaramelados, se muestran muy apasionados. Ayer, de suerte se agarraban de la mano”, aseguró.

Foto: Instagram (@mauroicardi)

La panelista fue por más al describir cómo se desenvolvieron durante la salida: “Gente que estuvo ayer me dice que fue una noche tensa entre ellos”, sostuvo.

Damasia Ochoa: “Gente que estuvo ayer me dice que fue una noche tensa entre ellos. Estaban rodeados de amigos y él estaba con los amigos por un lado y ella estaba sentada por el otro. Entre ellos las cosas no fluían”.

Y cerró, picante: “Estaban rodeados de amigos y él estaba con los amigos por un lado y ella estaba sentada por el otro. Entre ellos las cosas no fluían”.