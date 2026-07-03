De la noche a la mañana Franco Deambrosi quedó en boca de todos, cuando Yanina Latorre deslizó que la China Suárez le habría sido infiel a Mauro Icardi con él, y ahora todos quieren saber quién es.

Se trata de un piloto automovilismo oriundo de Ituzaingo, que debutó en 2019 en TC Pista Mouras con un Dodge la escudería Alifraco Sport.

Según informa la página oficial de la Asociación Corredores Turismo Carretera, el mejor año de Franco fue el 2021, cuando “festejó su primera victoria en la categoría” con su Ford para el equipo DON Racing, tras haber quedado tercero la fecha anterior.

Franco Deambrosi según la ACTC.

De ahí en más, Deambrosi no pudo consolidarse, pasó a tener su propia escudería en 2023, en 2024 cambió al TC Pista Pick Up, y en 2025 volvió al TC Pista, donde quedó en el puesto 27 sobre 28 en la tabla general final.

Franco Deambrosi. (Foto: @francodeambrosi)

Para 2026, Franco Deambrosi ni figura como participante de competencias oficiales.

Franco Deambrosi según la ACTC.

Las chicanas de los Intrusos

“Está soltero y no tiene hijos”, aclaró Marcela Baños. A lo que Natalie Weber remató picante: “Seguro que a la China no le va a gustar”.

Franco Deambrosi. (Foto: @francodeambrosi)

Luego, Adrián Pallares se sorprendió: “En cada foto es otra persona. ¡Es el 4 de Paraguay!”.

Franco Deambrosi. (Foto: @francodeambrosi)

En contraste, Rodrigo Lussich se la jugó: “¡A mí me parece siempre bonito!”.

Franco Deambrosi. (Foto: @francodeambrosi)

Al final, Paula Varela contó que habló con allegados a la China Suárez que le aseguró que “ni a palos” le fue infiel a Mauro con Franco Deambrosi “porque está recontra enamorada”.

Franco Deambrosi, el supuesto amante de China Suárez.