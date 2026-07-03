La historia de amor entre Taylor Swift y Travis Kelce dio un nuevo paso. Según trascendió en la prensa estadounidense, la cantante y el jugador de los Kansas City Chiefs ya se casaron de manera legal en una ceremonia privada, antes de dar comienzo a las fastuosas celebraciones que se desarrollan este fin de semana en el Madison Square Garden de Nueva York.

De acuerdo con la información publicada por Page Six, la pareja eligió mantener el acto oficial lejos de los flashes y rodeada únicamente por un reducido grupo de familiares y amigos. Incluso, las versiones indican que el enlace legal habría tenido lugar en Tennessee, estado donde Swift dio sus primeros pasos en la música.

UNA CEREMONIA SECRETA ANTES DE LA GRAN FIESTA

Aunque el casamiento civil se habría realizado en estricta reserva, las celebraciones comenzaron el jueves con una exclusiva cena de ensayo para cerca de un centenar de invitados.

El hermetismo fue total desde el primer momento. Los asistentes habrían firmado acuerdos de confidencialidad y, durante la ceremonia principal, tampoco pudieron ingresar con teléfonos celulares para evitar filtraciones de imágenes o videos.

Workers set up courtains inside Madison Square Garden, the venue for the reported wedding celebrations of singer Taylor Swift and National Football League (NFL) player Travis Kelce, in New York, U.S., July 3, 2026. REUTERS/David Dee Delgado TPX IMAGES OF THE DAY Por: REUTERS

UN DESPLIEGUE IMPRESIONANTE EN NUEVA YORK

El Madison Square Garden fue completamente transformado para recibir la boda. El tradicional estadio deportivo dejó paso a una ambientación de lujo con jardines, enormes carpas y una decoración especialmente diseñada para la ocasión.

Además, la ciudad reforzó la seguridad con un importante operativo policial y cortes de tránsito entre el 2 y el 4 de julio, en un fin de semana que también coincide con los festejos por el Día de la Independencia de Estados Unidos y distintos eventos deportivos internacionales.

UNA LISTA DE INVITADOS REPLETA DE ESTRELLAS

La celebración reunió a figuras de primer nivel del mundo del espectáculo y del deporte. Entre los presentes estuvieron Selena Gomez, Ed Sheeran, Jack Antonoff, Lena Dunham, Bradley Cooper, Adam Sandler, Gigi Hadid, Cara Delevingne, Zoë Kravitz, Suki Waterhouse y las hermanas Haim.

ARCHIVO - Taylor Swift felicita al *tight end* de los Kansas City Chiefs, Travis Kelce (a la derecha), mientras celebran la victoria de los Chiefs sobre los Buffalo Bills en el partido por el campeonato de la AFC de la NFL, el 26 de enero de 2025, en Kansas City, Misuri. (Foto AP/Charlie Riedel, archivo) Por: AP Photo/Charlie Riedel

También asistieron reconocidas personalidades de la NFL, como George Kittle, Micah Parsons, Ross Travis y la periodista deportiva Erin Andrews, además de ejecutivos de la industria del entretenimiento y directores de cine, entre ellos Steven Spielberg.

MÚSICA, GASTRONOMÍA Y UN GESTO SOLIDARIO

Según medios estadounidenses, Stevie Nicks, Tim McGraw y Ed Sheeran formarían parte de los espectáculos musicales preparados para la recepción.

En cuanto al menú, los novios eligieron algunos de los restaurantes favoritos de Taylor Swift, mientras que en las inmediaciones del estadio fueron vistos camiones con langostas, rosquillas y otros productos gourmet destinados al evento.

Un trabajador descarga unidades de aire acondicionado portátiles frente al Madison Square Garden, ante la anunciada boda entre la cantante Taylor Swift y el jugador de la Liga Nacional de Fútbol Americano Travis Kelce, el jueves 2 de julio de 2026, en Nueva York. (Foto AP/Ryan Murphy) Por: AP Photo/Ryan Murphy

Antes del inicio de las celebraciones, además, trascendió que la pareja realizó una donación de 26 millones de dólares destinada a distintas organizaciones benéficas.