Flor Vigna continúa con su carrera musical, con lanzamiento de sencillos. La cantante jugó a las comparaciones y trazó un paralelismo con Taylor Swift.

En su cuenta de Instagram, la argentina de 31 años publicó una historia con dos fotos de la cantautora estadounidense de 35.

En una se ve a la estadounidense con una banda sobre un escenario y con un público escaso, acompañada por la frase “nadie pagaría por verla”. En la otra, se ve a la autora de We Are Never Ever Getting Back Together con su estirpe durante su principal tour y Vigna escribió: “Ha tenido la gira más exitosa de todos los tiempos”.

Flor Vigna se comparó con Taylor Swift | Créditos: Instagram @florvigna

FLOR VIGNA COMO CANTANTE

La actriz y bailarina se lanzó como cantante en 2021 con dos sencillos: Uy y Suelto, con Miss Bolivia. Al año siguiente, lo intentó con Una en un millón, Guión y Sabor a ti, con Sael.

Ya en 2023, publicó Lotería, Eres tú -con Rodrigo Tapari-, Rumba -con Kaleb Di Masi- y Voy a olvidarme de mí -con Mario Luis-.

La versión de Corazón Partío de Flor Vigna

En paralelo, colaboró con varios artistas: Maluco Cumbia (Enamorándome de mí, 2016), Emir Abdul Gani (Movimiento #2, 2022), DJ Alex (Mal ahí, 2023), Gustavo BK (Habibi, 2023), William DuVall (Ayer en tus penumbras, 2024), Jeph Howard (Esferas, 2024) y Luz Paisio (Capaz, 2025).