Shakira volvió a conquistar al mundo con su presencia en la ceremonia inaugural del Mundial 2026. La artista colombiana se robó todas las miradas en el Estadio Azteca de la Ciudad de México, donde más de 87.000 personas la ovacionaron y millones siguieron el show por televisión.

La barranquillera fue la encargada de entonar el himno oficial de la Copa del Mundo, “Dai Dai”, y desplegó una performance cargada de ritmo, color y guiños a las culturas de los tres países anfitriones: México, Estados Unidos y Canadá.

Shakira apostó por un body amarillo con una minifalda blanca y flecos lilas. Completó el look con el pelo suelto, lentes de sol y unas zapatillas blancas que le dieron un toque urbano y cómodo para bailar.

Shakira. Foto: AP

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Shakira. Foto: AP





Shakira. Foto: AP

El look de Shakira en la ceremonia inaugural del Mundial 2026

El estilista Nicolás Bru fue el responsable de coordinar la propuesta estética, logrando que la cantante se destaque con un outfit que combinó lo tradicional y lo moderno, en sintonía con el espíritu multicultural del evento.

Además de Shakira, la ceremonia contó con la presencia de figuras como Belinda, Alejandro Fernández, J Balvin, Maná y Los Ángeles Azules. .