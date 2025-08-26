Taylor Swift anunció este martes su compromiso con Travis Kelce y revolucionó las redes sociales. La cantante estadounidense confirmó que se casa con el jugador de la NFL, y compartió la emocionante noticia a través de Instagram con un mensaje que conmovió a sus seguidores.

“Tu profesora de inglés y tu profesor de gimnasia se van a casar”, escribió junto a una galería de fotos. La publicación estuvo musicalizada por “So High School”, tema que Swift le dedicó a su pareja.

El anuncio llegó cuando los fanáticos aún celebraban la confirmación de The Life of a Showgirl, el álbum número 12 de la artista, que se lanzará el 3 de octubre. Sin embargo, el martes 26 de agosto Taylor sorprendió con imágenes de la propuesta: Travis Kelce, jugador de los Kansas City Chiefs, arrodillado en un jardín decorado con flores blancas, rojas y rosas, sosteniendo el anillo.

Taylor SwiftY Travis Kelce (Foto: Instagram @taylorswift y @killatrav) Por: Hernan Jorge Khatchadourian

TAYLOR SWIIFT EMOCIONÓ A SUS SEGUIDORES CON LA NOTICIA DE SU COMPROMISO CON TRAVIS KELCE

La pareja posó sonriente, abrazada y mostrando la joya: una banda dorada con un imponente diamante. Para la ocasión, ambos eligieron looks en blanco y negro: él con chomba negra y pantalón blanco; ella con vestido midi blanco con rayas negras, sandalias marrones y su clásico labial rojo.

La publicación fue cuidadosamente planeada. Además de las fotos, incluyó la canción “So High School” del álbum The Tortured Poets Department, donde la artista canta: “Me siento como un estudiante de secundaria cada vez que te miro”.

En menos de una hora, el posteo superó los dos millones de “Me gusta”. Aunque los comentarios fueron desactivados, los fans expresaron su alegría en redes: “Es una historia de amor, Taylor acaba de decir ¡sí!”, celebraron.

LA HISTORIA DE AMOR DE TAYLOR SWIFT Y TRAVIS KELCE

La historia de amor entre Taylor Swift y Travis Kelce comenzó en julio de 2023, cuando el jugador de la NFL asistió al show The Eras Tour en el Estadio Arrowhead. En su pódcast New Heights, Travis contó que intentó darle una friendship bracelet a la cantante, aunque sin éxito.

Con el tiempo, los rumores se confirmaron y, un mes después, Swift apareció en un palco VIP durante un partido de los Kansas City Chiefs.

En una entrevista con Time, Taylor explicó: “Pasamos bastante tiempo sin que nadie se enterara. Para cuando fui a ese primer partido, éramos pareja”. Además, aclaró que su relación es pública porque se apoyan mutuamente.

En noviembre, Kelce viajó a Buenos Aires para verla en River. Allí, Swift cambió la letra de Karma dedicándosela, y el gesto culminó con un beso viral. Meses después, celebraron juntos el triunfo en el Super Bowl LVIII.

