Este miércoles 13 de agosto, a las 19hs, el canal de streaming OLGA llevará su programa TDT al icónico Teatro Astros para una edición especial: TDTAYLOR, un evento en homenaje a Taylor Swift que reunirá música en vivo, invitados de lujo y una causa solidaria.

La jornada será transmitida en vivo por el canal de OLGA en YouTube y por Flow, permitiendo que fans de todo el país puedan disfrutar del show desde cualquier lugar.

El line-up incluirá a Albana Fuentes, Ángela Torres, Benjamín Amadeo, Koino Yokan, Laura Esquivel, Evelyn Botto, Juli Savioli, Yami Safdie, Minerva Casero, Ruggero, Paz Carrara y Cami De Rosa, quienes interpretarán algunos de los mayores éxitos de Taylor Swift.

La conducción estará a cargo de Marti Benza, Cami Jara, Giani Odoguardi y Nico Ferrero, en una propuesta que promete sorpresas, música en vivo y un clima de celebración para todos los swifties.

En esta edición, OLGA suma una acción solidaria: el acceso presencial se realizó mediante el canje de un juguete nuevo o en buen estado, que será donado a Casa Cuna. El canje se llevó a cabo el viernes pasado en la puerta del canal.