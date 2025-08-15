El programa TDT de OLGA llevó su magia al icónico Teatro Astros con una edición muy especial: TDTaylor, un evento solidario que celebró la música y el universo de Taylor Swift.

La propuesta tuvo un fin benéfico: para acceder a la entrada, el público debía canjearla por un juguete nuevo o en buen estado, destinado a Casa Cuna, con el objetivo de que cientos de chicos en todo el país reciban un regalo por el Día del Niño.

La noche, transmitida en vivo por el canal de YouTube de OLGA y por Flow, fue conducida por Marti Benza, Cami Jara, Giani Odoguardi y Nico Ferrero.

El escenario reunió a grandes figuras como Albana Fuentes, Ángela Torres, Benjamín Amadeo, Koino Yokan, Laura Esquivel, Evelyn Botto, Juli Savioli, Yami Safdie, Minerva Casero, Ruggero, Paz Carrara y Cami De Rosa, quienes interpretaron versiones únicas y emocionantes de los mayores éxitos de Taylor Swift.

Las entradas, entregadas el viernes previo al evento, se agotaron en pocas horas, y quienes no consiguieron lugar en la sala se sumaron masivamente a la transmisión en vivo.

El especial se convirtió en lo más visto del streaming argentino durante la emisión, consolidando a OLGA como un generador de contenidos que combina entretenimiento, comunidad y acciones solidarias.

Una de las grandes sorpresas fue Rochi Belz, fan de Taylor que se acercó a la sede de OLGA el día de la entrega de entradas.

Su interpretación improvisada cautivó tanto al equipo que fue invitada a cantar en el escenario del TDTaylor, sumándose así al line-up oficial.

Setlist de TDTaylor – Artistas y temas interpretados

Orquesta Aeropuerto – The Lakes

Koino Yokan – Our Song

Albana Fuentes – Love Story

Benjamín Amadeo – Enchanted

Cami De Rosa – All Too Well

Yami Safdie – Blank Space

Laura Esquivel – Style

Adollz – Shake It Off

Juli Savioli – Look What You Made Me Do

Ángela Torres – Lover

Evelyn Botto – The Man

Paz Carrara – Cardigan

Coro del Taller de Canto para Adultos del Collegium Musicum de Buenos Aires – Marjorie

Minerva Casero – You Are on Your Own, Kid

Ruggero – Fortnight

Rochi Belz – Long Live

Con esta propuesta, OLGA no solo homenajeó a una de las artistas más influyentes del mundo, sino que también demostró que la música puede ser una poderosa herramienta para unir a las personas y generar impacto social positivo.