La fuerte publicación que Mauro Icardi realizó contra Benjamín Vicuña habría generado nuevas consecuencias en el vínculo entre el actor chileno y la China Suárez. Según reveló la periodista Naiara Vecchio en Los Profesionales (elnueve), se habría roto el acuerdo que la expareja mantenía respecto de los permisos y la organización vinculada a sus hijos.

La información fue dada a conocer este lunes y suma un nuevo capítulo a la polémica que comenzó tras el contundente mensaje de Icardi en Instagram, donde apuntó contra Vicuña y cuestionó su relación con sus hijos.

El fuerte posteo de Mauro Icardi que hizo enfurecer a Benjamín Vicuña.

Qué pasó con el acuerdo entre la China Suárez y Benjamín Vicuña

Según explicó Naiara Vecchio, “se rompió el acuerdo por los permisos de los hijos de la China Suárez y Benjamín Vicuña”.

El posteo de la periodista Naiara Vecchio en X sobre el nuevo conflicto entre Vicuña, la China e Icardi.

La periodista amplió la información a través de sus redes sociales y aseguró que la situación entre la expareja habría cambiado a partir de la nueva controversia.

“Nada sigue igual desde ahora, se habla todo de nuevo”, afirmó Vecchio.

Además, según detalló, fuentes de ambas partes le confirmaron que el acuerdo que tenían hasta el momento ya no continuaría funcionando de la misma manera.

Los abogados de la China Suárez y Benjamín Vicuña deberán reunirse

Ante este nuevo escenario, la periodista indicó que los abogados de la China Suárez y Benjamín Vicuña deberán reunirse de manera urgente para revisar y actualizar los acuerdos relacionados con sus hijos.

Benjamín Vicuña y la China Suárez. Fotos: Instagram (@benjaminvicuna.ok y @sangrejaponesa)

“En base al acuerdo que tenían por sus hijos, me contestaron de ambas partes que nada sigue igual como hasta ahora. Debido a esto, los abogados de ambas partes deberán reunirse de manera urgente para actualizar los acuerdos entre la expareja”, explicó Vecchio.

La situación podría abrir así una nueva etapa de negociaciones entre la actriz y el actor, luego de meses de acuerdos vinculados a la crianza y organización familiar.

“Fin de la tregua y nueva guerra”

En diálogo con Ciudad Magazine, Naiara Vecchio resumió el nuevo escenario con una contundente definición: “Fin de la tregua y nueva guerra”.