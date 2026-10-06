Una fuerte interna habría comenzado a tomar forma dentro de MasterChef Celebrity. Mientras los participantes se esfuerzan al máximo para cumplir con las consignas y conquistar al jurado (integrado por Damián Betular, Maru Botana y Germán Martitegui), una particular actitud de la chef estaría generando cada vez más enojo entre quienes compiten en el reality de Telefe.

La encargada de revelar detalles de lo que ocurre puertas adentro fue Nora Colosimo, mamá de Wanda Nara, conductora del ciclo, quien habló sin filtros sobre la situación en LAM.

Consultada sobre qué opinaba de Maru, Nora fue contundente al contar lo que habría observado en el programa: “La gente está muy enojada ahí adentro. Los compañeros, los participantes, están muy enojados”, confesó.

Foto: Captura (América)

Ante la pregunta de si el enojo era específicamente con ella, Colosimo explicó el motivo: “Porque ellos se rompen todo por cocinar. Vos pensá que lo dejan todo, de verdad”.

El principal cuestionamiento tendría que ver con que Maru no prueba los platos de la manera esperada por los participantes. Según explicó Nora, la jurado suele observar las preparaciones y hacer la devolución sin comerlas de manera completa: “Es que no come, no lo prueba”, cerró Colosimo, en referencia a la particular forma en la que la jurado evalúa algunas preparaciones.

Nora Colosimo: “La gente está muy enojada ahí adentro. Los compañeros, los participantes, están muy enojados”.

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YANINA LATORRE CUESTIONÓ LA ACTITUD DE MARU BOTANA AL PROBAR LOS PLATOS EN MASTERCHEF CELEBRITY

La histórica tensión entre Yanina Latorre y Maru Botana volvió a quedar en el centro de la escena, esta vez por un particular detalle de MasterChef Celebrity. La conductora cuestionó la manera en que la cocinera degusta los platos de los participantes y lanzó varias frases filosas al respecto.

“Analizamos a Maru que no comía la comida, que esto, que lo otro. Es una maleducada. O te da asco o tenés un problema con la comida. No podés ser jurado”, comnezó diciendo Yanina en El Observador 107.9, en referencia a lo que dijo en su participación en durante el streaming del programa de cocina.

“Para probar la masa y el relleno tenés que morder. No soy la única que lo vio”, agregó, en alusión a los comentarios que mostraron en las redes sociales y que iban en la misma línea de su opinión.

Foto: Captura de video de X (@Observador1079)

“Yo fui fuertes con todos. Dije quién me gustaba y quién no me gustaba”, cerró Yanina, sin tapujos a la hora de hablar de los participantes del reality de Telefe.