Lejos de la dulzura que le imprime a sus canciones, Alejandro Lerner sorprendió con una contestación sin filtros a Maru Botana en MasterChef Celebrity.

“Porque tengo ganas”, le dijo el cantante a la jurado cuando le consultó por la preparación de unas papas. Dicha situación dejó atónita a Botana. Pero el tenso momento no quedó ahí: Lerner usó una sartén con aceite hirviendo para cocinar una milanesa con poca precaución y terminó quemándole el rostro a Maru con gotitas calientes que no revistieron gravedad.

Momento tenso en MasterChef: Alejandro Lerner quemó a Maru Botana con aceite hirviendo y le contestó mal (Telefe)

LERNER Y MARU BOTANA: INCÓMODO MOMENTO EN MASTERCHEF

Maru Botana: -¿Cómo viene la milanesa? Ojo que no se pase el aceite, estate atento. Cuando el aceite ya burbujea, ya está. ¿La guarnición cuál es?

Alejandro Lerner: -Papas a la española con paprika, rebozadas también en pan rallado.

Maru: -¿Las papas?

Lerner: -Sí, porque tengo ganas.

Maru: -Ah, está bien…

Acto seguido, Lerner puso la milanesa en el aceite hirviendo y salpicó a la cocinera en el rostro, quien reaccionó girando, cubriéndose la cara, molesta.

Desde el back, el cantante hizo un comentario alusivo al hecho y llamó la atención la falta de mea culpa: “Se está quemando un poquito Maru. Me miró con cara de puteada y se fue”.