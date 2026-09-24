El nombre de Franco Colapinto volvió a quedar relacionado con el de Sofía Solá, la hija de Maru Botana, después de que los usuarios de las redes sociales detectaran varios likes del piloto argentino en las publicaciones de la joven. Ante la repercusión, la cocinera fue consultada por Puro Show y sorprendió con su reacción.

Maru dejó en claro, en primer lugar, sigue de cerca la carrera del piloto argentino y que es una fanática de la Fórmula 1: “Me encanta. Colapinto me encanta. Fan total”, aseguró durante la entrevista.

Sin embargo, cuando le preguntaron específicamente si estaba al tanto de los numerosos “me gusta” que Franco habría dejado en las publicaciones de Sofía, Botana se mostró sorprendida.

Sin embargo, reveló que conoce personalmente a Franco y que incluso tiene un vínculo con su círculo más íntimo: “Lo quiero mucho a Franco, a su familia, lo fui a ver de hecho a Barcelona. Lo conozco porque es muy fan de algunas tortas mías”, contó entre risas.

Foto: Captura de Instagram (@soffiasolaa) Por: Fabiana Lopez

Y detalló que incluso la madre de Colapinto suele acercarse a comprar sus productos: “Suele ir su mamá a comprar tortas. Como yerno sería divino”.

“No lo conozco tanto a Franco, pero conozco a su familia y son un amor. Él está aprobado”, cerró Maru Botana, dándole el visto bueno a Colapinto.

Foto: Captura (eltrece)

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.

SOFÍA SOLÁ, LA HIJA DE MARU BOTANA, TUVO UN ACCIDENTE EN BARCELONA: “ME ATROPELLÓ UNA MOTO”

Sofía Solá, la hija de Maru Botana, vivió un momento de máxima tensión en las calles de Barcelona. La joven de 21 años que se mudó a España relató en un video de TikTok el accidente que la dejó con un susto enorme y una sensación de soledad difícil de explicar.

En su cuenta de TikTok, Sofía no dudó en contar lo que le pasó: “Hoy no entienden lo que me pasó, yo empecé a usar las bicicletas de acá y me atropelló una moto. Creo que fue la primera vez en todo este viaje en el que realmente sentí tipo un nivel de susto, soledad y de ‘necesito a mi madre’”, confesó.

A pesar del impacto, la joven llevó tranquilidad a sus seguidores: “No pasó nada por suerte, tensioné el gemelo por el susto, después la frente. Al toque vino la policía, en ningún momento del viaje había sentido esa total soledad o de querer un abrazo”.

Sofía Solá contó cómo fue el accidente que tuvo en Barcelona (Foto: captura de TIkTok).

Sofía también describió cómo siguió su día después del accidente: “Después seguí caminando, le quería contar a alguien que lo que me había pasado y no podés, en el fondo nadie sabe lo que le pasa al otro y a mí recién me habían atropellado, estaba sola, pero bueno, estoy viva y hoy me quedé con un muy mal feeling todo el día pero ya estoy mejor, me compré calmantes, me compré cremas, todo lo que necesitaba”, cerró.