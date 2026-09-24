Ángela Leiva sumó un nuevo frente judicial en las últimas horas, luego que Bolivia le prohiba la entrada al país, a raíz de una supuesta estafa que la acusan de haber cometido.

El conflicto se remonta a la Fiesta de la Vendimia, cuando una empresa le habría pagado por adelantado el show a la cantante de música tropical, pero dicho recital no se llevó a cabo, según explicó Juan Etchegoyen.

“Cobró el dineo y se fue del país”, contó el panelista de Nuevo Día en base al expediente que inició Laura Vaca Eventos y tenía en sus manos.

Angela Leiva (Foto: Movilpress)

“La justicia boliviana investigó” el hecho y emitió “tres órdenes de aprehensión”, caso que escaló al punto de que “le prohibieron la entrada al país”.

La explicación de Leiva

Desde el lado de Ángela Leiva se excusan en que “el recital no se pudo hacer por la situación meteorológica, porque había mucha tormenta”.

Ahí Paula Galloni recordó que hacer el show ignorando las inclemencias climáticas “era peligroso para todo el equipo y el público”.

La controversia fue que Ángela Leiva no habría esperado a que amaine la lluvia como le pidió la producción, sino que se fue de Bolivia habiendo cobrado el cachet, mientras que otros cinco artistas salieron al escenario a pesar de todo...