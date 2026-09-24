La felicidad desborda a Estefanía Berardi por estas horas, luego de haber podido escuchar los latidos del corazón del bebé que espera junto a Félix Orsatti.

“Ya me imagino la cara y hasta a quién se parece”, afirmó en la publicación de Instagram.

Luego bromeó por su desbordante entusiasmo: “Un montón, ¿no?“.

La ecografía de Estefanía Berardi por su cuarto mes de embarazo

En el video se ve cómo el nene pareciera estar chupándose un pulgar mientras se mueve en el vientre de la panelista de Bendita.

Los nombres que eligieron Estefy y Félix para el bebé

Hace un mes, Estefanía Berardi había hecho una lista de cinco nombres de nene y cuatro de nena, todos de origen italiano.

Mujer: Giorgia, Gioia, Ginevra, Gemma.

Hombre: Alessio, Genaro; Vicenzo, Giorgio, Vitto.