Mora Bianchi comenzó una nueva etapa y decidió compartirla con sus seguidores. A través de un divertido video que publicó en Instagram, la joven actriz mostró el estreno de su nuevo departamento y reveló cómo fueron sus primeros momentos en el lugar.

Aunque todavía no tiene muebles ni terminó de instalarse, Mora no quiso esperar para inaugurar oficialmente su hogar. Por eso, decidió organizar una cena con sus amigos y encontró una particular solución para recibirlos en medio de un departamento prácticamente vacío.

Con mucho humor, la actriz registró diferentes momentos de la mudanza, desde las primeras compras para la casa hasta la llegada de sus invitados.

MORA BIANCHI MOSTRÓ SU NUEVO DEPARTAMENTO COMPLETAMENTE VACÍO

En las imágenes, Mora Bianchi recorrió distintos ambientes de su nueva casa y dejó en evidencia que todavía queda mucho por hacer antes de terminar de instalarse.

Lejos de preocuparse por la falta de mobiliario, decidió tomarse la situación con humor. Para recibir a sus amigos, preparó una cena improvisada en el piso y colocó almohadones de colores para que todos pudieran sentarse.

Crédito: Instagram

Además, mostró algunas de sus primeras adquisiciones para el departamento, entre ellas diferentes productos y elementos de limpieza necesarios para comenzar a poner en condiciones el lugar.

LA PARTICULAR INAUGURACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE MORA BIANCHI

Con la llegada de sus amigos, el espacio vacío rápidamente cambió de aspecto. El grupo compartió comida, risas y una noche especial para acompañar a la actriz durante el comienzo de esta nueva etapa.

Sus invitados tampoco llegaron con las manos vacías y sorprendieron a Mora con regalos para celebrar la mudanza, entre ellos divertidos llaveros coleccionables vinculados al universo pop y la cultura retro.

La presencia de sus seres queridos y las mascotas terminó por transformar el departamento todavía sin decorar en un lugar mucho más cálido.