La producción de Almorzando con Juana anunció su correspondiente lista de invitados para el esperado almuerzo que acompaña a los televidentes todos los domingos.

Al igual que cada fin de semana, Juana recibirá a las personalidades más destacadas de la política, el espectáculo y el deporte en su mesa, en un espacio único para el análisis y la diversión.

QUIÉNES SON LOS INVITADOS DE JUANA VIALE DE ESTE DOMINGO 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2026

El domingo 27 de septiembre desde las 13.45 horas, Juana Viale recibirá en su programa Almorzando con Juana al humorista argentino Coco Sily y el actor Ludovico Di Santo.

Los invitados de Juana Viale del domingo 27 de septiembre del 2026 (Foto: captura de Instagram/@lamesazarg).

También serán de la partida de este fin de semana en la mesaza de Juana el actor Sergio Gonal, la actriz Carolina Kopelioff y Carlos Baute brindará un show especial.

NUEVO PARTE MÉDICO DE MIRTHA LEGRAND: QUÉ DICE EL COMUNICADO

El viernes 25 de septiembre, desde el Sanatorio Mater Dei dieron a conocer un nuevo parte médico sobre la salud de Mirtha Legrand. Según el comunicado oficial difundido en Puro Show, la conductora “se encuentra muy bien de su cuadro respiratorio” y continúa avanzando favorablemente en su recuperación.

Además, el parte destaca que está incrementando su actividad física con el acompañamiento del equipo de kinesiología: “La señora Mirtha Legrand se encuentra muy bien de su cuadro respiratorio, incrementando su actividad física con el equipo de kinesiología. Continuará internada hasta completar su recuperación para poder volver a sus actividades diarias”.

El nuevo parte médico de la salud de Mirtha Legrand (Foto: captura de eltrece).

Además, desde la institución agradecieron especialmente “a todos la comprensión y respeto” a la hora de informar sobre el estado de salud de la conductora. Por último, la clínica informó cuándo habrá una nueva actualización: “De no mediar cambios, el lunes próximo enviaremos un nuevo parte médico”.

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