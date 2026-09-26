Cazzu blanqueó definitivamente su relación con el bailarín Ignacio Colombara y protagonizó su primera aparición pública juntos. La pareja asistió este viernes por la noche al teatro Dumont 4040 para disfrutar del espectáculo Animal, dirigido y protagonizado por su coreógrafo Maty Napp, y desde Ciudad te mostramos las fotos.

Esta salida marca un momento clave para la artista, ya que se trata del primer hombre con el que se muestra públicamente tras la escandalosa ruptura en mayo de 2024 de Christian Nodal, el cantante mexicano con quien tuvo a su hija Inti.

La salida romántica de Cazzu y su novio, el bailarín Ignacio Colombara (Foto: Movilpress).

¿CÓMO FUE LA PRIMERA SALIDA PÚBLICA DE CAZZU Y SU NOVIO?

El evento: La pareja eligió una salida cultural y asistió a la función de la obra Animal en el conocido espacio teatral Dumont 4040.

La salida romántica de Cazzu y su novio, el bailarín Ignacio Colombara (Foto: Movilpress).

El reencuentro: Al finalizar la función, la cantante se acercó a saludar afectuosamente a Maty Napp, responsable de la dirección y coreografía del show.

Cazzu y Mati Napp (Foto: Movilpress).

Sonrientes y cómplices: A la salida del establecimiento, los fotógrafos captaron las primeras imágenes de ambos caminando juntos, muy sonrientes y afianzando este nuevo capítulo sentimental.

La salida romántica de Cazzu y su novio, el bailarín Ignacio Colombara (Foto: Movilpress).

LA APUESTA AL AMOR DESPUÉS DE CHRISTIAN NODAL

Tras meses de alto perfil mediático a raíz de su separación del padre de su hija, Cazzu optó por mantener una postura de perfil bajo hasta decidir blanquear su romance con Ignacio Colombara. Las postales de este viernes confirman que la artista dejó atrás el pasado y apostó de lleno a este nuevo vínculo afectivo en la escena local.

La salida romántica de Cazzu y su novio, el bailarín Ignacio Colombara (Foto: Movilpress).

La salida romántica de Cazzu y su novio, el bailarín Ignacio Colombara (Foto: Movilpress).

La salida romántica de Cazzu y su novio, el bailarín Ignacio Colombara (Foto: Movilpress).

Fotos: Movilpress.

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