Luck Ra volvió a referirse a la ruptura de su amistad con Tiago PZK y reveló detalles hasta ahora desconocidos sobre cómo atravesó el comienzo de la relación del cantante con La Joaqui, su expareja.
En una charla con Coscu, el cordobés explicó que consideraba a Tiago una persona cercana y que incluso había hablado con él sobre su separación. Según contó, después de terminar la relación solamente conversó del tema con dos colegas: Tiago PZK y Lit Killah.
“Después, un día me levanté en Nueva York con la noticia de que ya se había hecho público que habíamos cortado y no entendía por qué”, recordó sobre el momento en que la separación trascendió públicamente.
LUCK RA EXPLICÓ POR QUÉ CONSIDERABA AMIGO A TIAGO PZK
El cantante también respondió a las versiones que indicaban que entre ellos no existía una verdadera amistad. Para Luck Ra, el vínculo que habían construido excedía ampliamente una relación entre colegas.
“Hubo un montón de teléfonos descompuestos que no sé quién descompuso, o andá a saber. A partir de ahí, mi vida se empezó a ir al car... Hasta se dijo que nunca fuimos amigos”, expresó.
Luego enumeró algunos de los momentos que habían compartido: “Si alguien viene a tu casa, come asado, te metés al sauna con él, salimos de joda...”.
“No sé en qué momento alguien es tu amigo, tu compañero, tu colega o algo, pero yo, por lo menos, si te tengo cariño, para mí sos un amigo”, aseguró.
LOS MENSAJES DE TIAGO PZK QUE TERMINARON AFECTANDO A LUCK RA
Uno de los puntos que más le dolió ocurrió después de su separación de La Joaqui. Luck Ra contó que Tiago le enviaba mensajes para acompañarlo mientras atravesaba ese momento personal.
“El chabón me mandaba mensajes: ‘Gordito, te quiero mucho, todo va a estar bien, no te preocupes por las cosas que la gente flashea una banda, vos sabés que te quiero un montón’”, reveló.
Con el paso del tiempo y después de enterarse de la relación entre ambos, esas conversaciones adquirieron otro significado para él. “Esos mensajes después me hicieron muy mal. En su momento me hicieron muy mal”, reconoció.
La experiencia también modificó su manera de relacionarse con otras personas. “Empecé a desconfiar de la gente”, admitió.
CÓMO SE ENTERÓ LUCK RA DEL ROMANCE ENTRE LA JOAQUI Y TIAGO PZK
Luck Ra aseguró que antes de conocerse públicamente el romance comenzó a percibir cierta distancia con Tiago. Una de las situaciones que llamó su atención fue no haber sido invitado a su cumpleaños.
“Después fue su cumpleaños y ya me parecía raro que no me haya invitado. De ahí no lo vi nunca más. Igual le mandé: ‘Amigo, feliz cumple, te quiero mucho’”, relató.
Finalmente, el cordobés negó que alguno de los involucrados le hubiera contado previamente sobre el vínculo. Según aseguró, descubrió que su exnovia y quien consideraba su amigo estaban juntos a través de los medios.
“Yo me enteré por los programas de chimentos”, sentenció.