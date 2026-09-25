La aparición de Facundo Moyano en La Mañana con Moria no pasó inadvertida. El exdiputado llegó al estudio cuando faltaban apenas ocho minutos para terminar el programa y protagonizó una entrevista que sorprendió por el tono de sus declaraciones y su actitud frente a Moria Casán.

Horas después, la conductora habló en Puro Show sobre lo ocurrido y reveló algunos detalles que no se habían conocido al aire. Entre ellos, contó que Moyano llegó con dos imágenes religiosas para regalarle.

“Me regaló dos Vírgenes: la de Luján y una de la Virgen de San Nicolás porque su madre era devota”, explicó la One.

MORIA CASÁN REVELÓ EL GESTO DE FACUNDO MOYANO QUE LA SORPRENDIÓ

La conductora relacionó los regalos con un comentario que ella misma había realizado anteriormente sobre la exposición religiosa de Moyano.

“Yo la otra vez había dicho que no le creía la foto con el rosario, ese ataque místico que le dio, y se ve que eso le dolió”, reconoció.

Además, contó que el exdiputado se había comunicado con ella antes de presentarse en el programa. “Ayer me escribió y me dijo que quería venir, pero yo pensé que no iba a cumplir. Varias veces había prometido, pero después no vino. Al final apareció y fue fuerte todo lo que dijo”, recordó.

Facundo Moyano con Moria Casán.

La particular entrevista generó comentarios incluso dentro del propio equipo de Puro Show, donde señalaron que Moria parecía haber quedado impactada por la situación.

POR QUÉ MORIA CASÁN DECIDIÓ NO REPREGUNTARLE A FACUNDO MOYANO

Ante esa interpretación, Moria negó haber quedado en shock y explicó que tomó la decisión de darle espacio a Moyano para que pudiera expresarse sin interrupciones.

“No. Él necesitaba hacer su catarsis, no quería pregunta ni repregunta y se lo respeté”, aseguró.

Luego explicó cómo vivió esos minutos al aire: “Vino con una necesidad de hablar y yo lo dejé que diga, que entre en contradicciones o lo que sea y que la gente saque sus conclusiones”.

Facundo Moyano con Moria Casán.

De esta manera, la conductora evitó pronunciarse sobre si cree o no en las declaraciones del exdiputado. Sin embargo, agradeció las dos Vírgenes que recibió y calificó el gesto de Moyano como “un acto de amor”.