Wanda Nara atraviesa una nueva etapa profesional y, esta vez, se prepara para dar un paso que hasta ahora no había dado: debutar en el cine. En medio del rodaje de “¿Quérés ser mi hijo" (que protagoniza junto a Agustín Bernasconi), la empresaria compartió algunos detalles del proyecto y sorprendió al revelar el particular cambio físico al que se sometió para ponerse en la piel de su personaje.

A través de sus historias de Instagram, Wanda respondió preguntas de sus seguidores y contó que aumentó 10 kilos para interpretar a Lucía: “Me preparé mucho”, escribió sobre una imagen tomada durante la filmación.

La empresaria también explicó que hubo otro aspecto de la experiencia que la impactó especialmente: “Pero lo que más me cautivó es el grupo humano que integra este proyecto”, aseguró, dejando en claro que su entusiasmo no pasa solamente por el desafío actoral.

Foto: Captura de Instagram Stories (@wanda_nara) Por: Fabiana Lopez

Ante la consulta de una seguidora, que le preguntó por qué había decidido subir 10 kilos para el personaje, Wanda volvió a referirse a su preparación. En otra publicación mostró parte del detrás de escena del rodaje, con una cámara profesional y una claqueta en primer plano: “Tenés que verla”, respondió, misteriosa.

La transformación llamó todavía más la atención porque, según contó la propia Wanda, implicó hacer exactamente lo contrario de lo que suele ocurrir con muchos actores cuando deben prepararse para un papel: “La mayoría adelgaza para interpretar sus papeles y vos hiciste lo opuesto. ¡Re profesional!”, le escribió otra persona. A lo que la actriz contestó: “En mi motorhome”.

Foto: Captura de Instagram Stories (@wanda_nara) Por: Fabiana Lopez

Con estas publicaciones, la empresaria dejó ver parte de la rutina que está atravesando mientras se prepara para su primer trabajo cinematográfico, un desafío para el que, según sus propias palabras, se preparó especialmente y que incluso implicó una transformación corporal de 10 kilos.

Foto: Captura de Instagram Stories (@wanda_nara) Por: Fabiana Lopez

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WANDA NARA LANZÓ UN FUERTE CONSEJO PARA LAS MUJERES Y TODOS LO RELACIONARON CON LA CHINA SUÁREZ

Wanda Nara volvió a dejar una frase que rápidamente despertó especulaciones sobre Eugenia “la China” Suárez. Durante una nota en vivo con LAM, la conductora habló sobre la importancia de que las mujeres sean independientes y lanzó un comentario sobre las parejas y los ex que fue interpretado como un nuevo palito para la actual pareja de Mauro Icardi.

Todo ocurrió cuando Wanda se encontraba conversando con el programa de América y, en medio de la despedida del móvil, decidió compartir una reflexión que no pasó inadvertida: “Mujeres, se tienen que independizar, tienen que trabajar, vivir sus vidas. Y lo que hagan sus parejas, sus ex, sus novios, que los arreglen ellos”, expresó Wanda.

La frase generó especial repercusión por el contexto y por la historia que mantiene desde hace años con Icardi y la China. Sin embargo, Wanda no mencionó a la actriz ni a su exmarido directamente, por lo que la interpretación quedó en manos de quienes escucharon el comentario.