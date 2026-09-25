El debut de Wanda Nara en cine despertó las suspicacias de Graciela Alfano, quien aprovechó su crítica para además volver a defenestrar a Susana Giménez.

“Yo no te conozco. ¿Quién sos, Wanda Nada? Son la nada".

“A mí no me gusta, me parece insoportable, no la aguanto, no aguanto la voz, jamás iría a verla. Es tan poco estrella... Las estrellas tratamos bien a la gente que trabaja (de periodista) y que te infla como la están inflando”.

¿Querés ser mi hijo? La película de Wanda Nara y Agustín Bernasconi.

“Lo que sí creo es que puede ser la sucesora de Susana Giménez, porque es nada. Nunca tuvo preparación de nada, no se informó. Lo mismo que Susana.

Graciela Alfano mandó al frente a Wanda Nara

Ahí argumentó: “No es actriz, no actúa. ¿Dónde está el personaje? Lo único que le dijo el coach es, habla con mucho aire para que no se noten los tonos que no tenés".

Graciela Alfano (Foto: Movilpress)

“No tiene ganas de aprender. No la veo como una mujer activa, con respeto a su profesión. Cualquiera que tiene respeto a su profesión hace una clase de baile, una clase de canto, una clase de actuación. Wanda no lo hace, le importa un pito”, enfatizó.

“Para mí es insoportable, no la puedo escuchar. ¿Dónde está el personaje? Alguien le dijo que hay que hacer un personaje que no sea Wanda", siguió.

“Se nota que no tiene preparación porque todas las escenas están cortadas. Como los copetes que hace, que no es conducción”, cerró Graciela Alfano contra Wanda Nara.