Claudio Gabriel Barrelier, principal acusado por el abuso y femicidio de Agostina Vega, sumó una nueva imputación judicial en las últimas horas. La Justicia de Córdoba lo acusó por tenencia de material de abuso sexual infantil, en una investigación que se inició a partir de las pericias realizadas sobre dispositivos electrónicos incorporados a la causa por el crimen de la adolescente.

La nueva investigación quedó a cargo del fiscal Juan Ávila Echenique, de la Fiscalía de Delitos contra la Integridad Sexual del Primer Turno de Córdoba. Según informaron fuentes vinculadas al expediente, durante el análisis de distintos teléfonos celulares y una computadora se encontraron elementos que llevaron a abrir una causa separada de la investigación principal.

Claudio Barrelier | CRÉDITO: Captura web

La computadora que fue sometida a peritaje había sido entregada por Marianela Palmero, expareja de Barrelier y también detenida en la causa por el femicidio de Agostina. Durante su declaración, que se extendió durante más de 11 horas, Palmero proporcionó voluntariamente la clave de acceso al equipo, lo que permitió a los investigadores realizar una extracción y analizar su contenido.

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A partir de los elementos reunidos, el fiscal Ávila Echenique resolvió imputar a Barrelier por el delito relacionado con la tenencia de representaciones de menores de 18 años en actividades sexuales explícitas y de sus partes genitales con fines predominantemente sexuales. Se trata de una investigación paralela a la causa principal por el crimen de Agostina Vega.

Barrelier, que permanece detenido en el penal de Cruz del Eje por el femicidio, deberá prestar declaración indagatoria por esta nueva acusación el próximo martes 29 de septiembre. La nueva imputación no modifica por ahora su situación procesal en el expediente principal, donde continúa con prisión preventiva.

Claudio Barrelier y Agostina Vega (Fotos: capturas TN)

La causa por el asesinato de Agostina Vega, de 14 años, ya fue elevada a juicio. Barrelier está acusado por abuso sexual con acceso carnal en concurso real con homicidio triplemente calificado, según la acusación sostenida por el fiscal Raúl Garzón. Además, otras cinco personas serán juzgadas por encubrimiento agravado.

El caso principal sostiene que Barrelier habría llevado a Agostina hasta una vivienda del barrio Cofico, donde se produjo el ataque. El cuerpo de la adolescente fue encontrado el 30 de mayo en un descampado de barrio Ampliación Ferreyra, en la ciudad de Córdoba, una semana después de que se denunciara su desaparición. Ahora, mientras avanza el proceso por el femicidio, la Justicia deberá investigar también los elementos que dieron origen a esta nueva causa contra el principal acusado.

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