Luck Ra y Thalía lanzaron “A Quién Le Importa (Versión Cuarteto)”, una renovada interpretación del histórico tema que Thalía convirtió en uno de los grandes himnos de su carrera.

Thalía y Luck Ra.

La canción ya se encuentra disponible en YouTube y Spotify y propone una nueva mirada sobre el clásico, incorporando la identidad del cuarteto argentino y una energía bailable que mantiene intacto el mensaje de libertad, autenticidad y orgullo que caracteriza a la canción.

“A Quién Le Importa” fue lanzada por Thalía en 2002 y rápidamente se convirtió en una de las canciones más emblemáticas de su trayectoria. Ahora, de la mano de Luck Ra, el tema adquiere nuevos sonidos y llega a una audiencia vinculada con la nueva generación del cuarteto.

Luck Ra y Thalía: una colaboración entre generaciones

La nueva versión representa el encuentro entre Thalía, una de las grandes figuras del pop latino, y Luck Ra, uno de los principales referentes de la nueva generación del cuarteto argentino.

Thalía y Luck Ra. Foto: prensa Por: ANGEL CALANA

La producción de “A Quién Le Importa (Versión Cuarteto)” estuvo a cargo de Javier Sanglerman “Ramky” y Deevoy, quienes también participaron de los arreglos. La grabación contó con músicos especializados en el género, con instrumentos como acordeón, piano, percusión, guitarra, bajo y batería.

De esta manera, el clásico conserva su esencia mientras suma el ritmo y la impronta festiva del cuarteto argentino.

Las próximas fechas de Luck Ra

Así será la gira española de Luck Ra

Luck Ra continuará llevando el cuarteto a distintos escenarios de Latinoamérica y Europa durante los próximos meses.

23 de octubre: Teatro Caupolicán, Santiago de Chile.

28 de octubre: Los 40 Primavera Pop, Buenos Aires.

26 de noviembre: Sant Jordi Club, Barcelona.

28 de noviembre: Palacio Vistalegre, Madrid.

En Santiago de Chile, Luck Ra se presentará el 23 de octubre en el Teatro Caupolicán. Las entradas están disponibles a través de Puntoticket.

Luego, el artista regresará a España para ofrecer dos shows: el 26 de noviembre en el Sant Jordi Club de Barcelona y el 28 de noviembre en el Palacio Vistalegre de Madrid.