Luck Ra y Thalía lanzaron “A Quién Le Importa (Versión Cuarteto)”, una renovada interpretación del histórico tema que Thalía convirtió en uno de los grandes himnos de su carrera.
La canción ya se encuentra disponible en YouTube y Spotify y propone una nueva mirada sobre el clásico, incorporando la identidad del cuarteto argentino y una energía bailable que mantiene intacto el mensaje de libertad, autenticidad y orgullo que caracteriza a la canción.
“A Quién Le Importa” fue lanzada por Thalía en 2002 y rápidamente se convirtió en una de las canciones más emblemáticas de su trayectoria. Ahora, de la mano de Luck Ra, el tema adquiere nuevos sonidos y llega a una audiencia vinculada con la nueva generación del cuarteto.
Luck Ra y Thalía: una colaboración entre generaciones
La nueva versión representa el encuentro entre Thalía, una de las grandes figuras del pop latino, y Luck Ra, uno de los principales referentes de la nueva generación del cuarteto argentino.
La producción de “A Quién Le Importa (Versión Cuarteto)” estuvo a cargo de Javier Sanglerman “Ramky” y Deevoy, quienes también participaron de los arreglos. La grabación contó con músicos especializados en el género, con instrumentos como acordeón, piano, percusión, guitarra, bajo y batería.
De esta manera, el clásico conserva su esencia mientras suma el ritmo y la impronta festiva del cuarteto argentino.
Las próximas fechas de Luck Ra
Luck Ra continuará llevando el cuarteto a distintos escenarios de Latinoamérica y Europa durante los próximos meses.
- 23 de octubre: Teatro Caupolicán, Santiago de Chile.
- 28 de octubre: Los 40 Primavera Pop, Buenos Aires.
- 26 de noviembre: Sant Jordi Club, Barcelona.
- 28 de noviembre: Palacio Vistalegre, Madrid.
En Santiago de Chile, Luck Ra se presentará el 23 de octubre en el Teatro Caupolicán. Las entradas están disponibles a través de Puntoticket.
Luego, el artista regresará a España para ofrecer dos shows: el 26 de noviembre en el Sant Jordi Club de Barcelona y el 28 de noviembre en el Palacio Vistalegre de Madrid.