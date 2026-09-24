Los fanáticos de Camila deberán esperar unos meses más para disfrutar del regreso de la banda a Buenos Aires. El concierto del Adiós… World Tour, que estaba programado para el 15 de octubre de 2026 en el Movistar Arena, fue reprogramado para el 30 de marzo de 2027, según informó la organización a través de un comunicado.

La modificación responde a motivos de logística ajenos a la banda. La productora comunicó el cambio de fecha y brindó información sobre la validez de las entradas ya adquiridas, además de las opciones disponibles para quienes necesiten solicitar un reembolso.

Foto: prensa Camila

Camila reprogramó su show en Buenos Aires: cuál es la nueva fecha

El recital de Camila, integrado por Mario Domm, Pablo Hurtado y Samo, se realizará finalmente el 30 de marzo de 2027 en el Movistar Arena de Buenos Aires.

La presentación forma parte de Adiós… World Tour, la gira con la que el grupo continúa su recorrido musical y su encuentro con el público.

En el comunicado dirigido a los fanáticos y a los medios de comunicación, la organización explicó:

«Por causas ajenas a la banda, el concierto de CAMILA, ADIÓS… World Tour que se encontraba programado para el día 15 de octubre del 2026 en Buenos Aires deberá ser pospuesto por motivos de logística y queda reprogramado para el día 30 de marzo de 2027».

La noticia implica un cambio en los planes de quienes ya habían adquirido sus localidades para el espectáculo.

Camila celebra sus 20 años de historia sobre los escenarios con una imponente puesta en escena (Foto: prensa).

Qué pasará con las entradas de Camila

Una de las principales aclaraciones del comunicado está relacionada con los tickets comprados para la fecha original. Todas las entradas adquiridas conservarán su validez para el nuevo concierto del 30 de marzo de 2027, sin necesidad de realizar ningún cambio.

De esta manera, quienes deseen asistir al recital en la nueva fecha podrán conservar sus localidades y utilizarlas directamente el día de la presentación.

La organización también informó que las personas que no puedan asistir al show reprogramado tendrán la posibilidad de gestionar la devolución de sus entradas.

Cómo pedir la devolución de las entradas

Los espectadores que necesiten solicitar el reembolso podrán hacerlo hasta el 24 de octubre de 2026, a través del sitio oficial del Movistar Arena.

La gestión deberá realizarse dentro del plazo indicado por la organización. Quienes quieran conservar sus entradas no necesitan realizar ningún trámite para que sigan siendo válidas en la nueva fecha.

El comunicado finalizó con un agradecimiento al público por su comprensión y acompañamiento ante la modificación del calendario del recital.

Camila: Mario Domm, Pablo Hurtado y Samo vuelven a encontrarse con el público argentino

El espectáculo reúne a los integrantes de Camila, Mario Domm, Pablo Hurtado y Samo, en el marco de Adiós… World Tour. La nueva fecha en Buenos Aires quedó establecida para el 30 de marzo de 2027, mientras que las entradas de la presentación original mantendrán su validez.

Los seguidores que ya cuentan con sus tickets podrán elegir entre conservarlos para el recital reprogramado o gestionar su devolución dentro del período informado por la organización.