Christian Basso, compositor, productor, bajista y multiinstrumentista argentino, se prepara para presentar Bonvento!, su quinto disco de estudio como solista.

El álbum estará disponible en todas las plataformas digitales el 27 de septiembre, a través del sello Punchak, y propone un recorrido por canciones, piezas instrumentales y una identidad sonora que cruza el universo cinematográfico con el rock oscuro, el jazz y la música académica.

El nuevo trabajo reúne colaboraciones con las cantantes Kal Cahoone, Eva Faludi y Haien, junto a una formación de músicos que aporta arreglos orquestales y una amplia variedad de texturas instrumentales.

De esta manera, Basso continúa desarrollando una obra personal en la que conviven su trayectoria como músico de rock, su experiencia como compositor de bandas sonoras y su exploración de distintos lenguajes musicales.

Christian Basso. Foto: prensa

Bonvento!: el nuevo disco de Christian Basso

El título del álbum nació a partir de una experiencia del compositor en Génova, Italia. Según explicó el propio Basso, la palabra Bonvento! le llamó la atención al escucharla como una expresión de despedida en genovés, con un significado cercano a «buen viaje».

A partir de esa idea, el músico construyó el concepto de su quinto disco solista, una obra que aborda el movimiento, la liberación, el paso del tiempo y la incertidumbre desde una mirada poética y musical.

«¡BONVENTO! sería casi como un “buen viaje!”, una especie de suerte con aire de buen venir, de prosperidad», expresó Christian Basso al referirse al origen del nombre del álbum.

La propuesta musical se nutre de diferentes influencias que atraviesan su carrera: la música de películas, el rock oscuro, el jazz, la música popular y la tradición académica. Estas referencias se manifiestan tanto en las canciones con voces invitadas como en las composiciones instrumentales que forman parte del repertorio.

Las colaboraciones y el despliegue instrumental del álbum

Bonvento! cuenta con la participación de Kal Cahoone, Eva Faludi y Haien, quienes aportan sus voces en distintas canciones del disco. A su vez, el álbum incluye el trabajo de músicos y arregladores de reconocida trayectoria, entre ellos Alejandro Terán, Javier Casalla y Fernando Samalea.

Terán participa en la dirección del cuarteto, los arreglos y la viola, mientras que Casalla aporta su interpretación en violín y viola. Samalea, por su parte, forma parte de la propuesta desde la batería.

La formación se completa con músicos como Julio Domínguez en violín, Karmen Rencar en violoncello, Christian Terán en instrumentos de viento, Pepo Onetto en piano y acordeón, Sonia Álvarez en arpa, Nico Rainone en contrabajo y Gonzalo Córdoba en guitarras.

También participan Pedro Bulgakov en batería y Mariano Oliva en programaciones, percusión, grabación, mezcla y mastering.

Además de componer todas las canciones, Christian Basso se encargó de interpretar el bajo, la guitarra, el piano, el órgano, la percusión y los coros. La producción artística estuvo a cargo de Mariano Oliva, Santiago Zambonini y el propio Basso, mientras que la producción ejecutiva correspondió a Punchak Music.

El arte de tapa y la fotografía del disco fueron realizados por Juan Mathé.

La trayectoria de Christian Basso: de La Portuaria a la música para series

El lanzamiento de Bonvento! se suma a una extensa carrera que Christian Basso desarrolló en diferentes ámbitos de la música. El compositor es fundador de los grupos La Portuaria y Clap, y formó parte de proyectos vinculados a figuras fundamentales del rock argentino.

Entre sus antecedentes se encuentran su participación como músico de Charly García en Las Ligas y su trabajo en Fricción, junto a Richard Coleman y Gustavo Cerati.

Desde 2007, Basso también se dedica a la composición de música para películas y series, con trabajos realizados en Argentina, México y Corea. Su recorrido en el ámbito audiovisual incluye producciones para plataformas como Netflix y Disney+.

Entre los proyectos mencionados en su trayectoria se encuentran El maestro (2017), protagonizada por Julio Chávez, Inés Estévez y elenco, para Pol-ka, y El tiempo de las moscas (2026), con Carla Peterson y Nancy Dupláa, para Netflix.

Su experiencia como compositor de bandas sonoras forma parte del universo creativo que atraviesa su nuevo disco, donde la escritura instrumental y las canciones dialogan con una sensibilidad cercana a la narrativa audiovisual.

Basso también condujo el programa Punchak por Radio Nacional durante 2018 y 2019, ampliando su recorrido en el ámbito de la difusión y la exploración musical.

Tracklist de Bonvento!, el quinto disco solista de Christian Basso

El álbum está compuesto por 12 canciones que combinan colaboraciones vocales y composiciones instrumentales.

«Mood Ring» (ft. Kal Cahoone). «Milonga de la Sombra» (ft. Eva Faludi). «The Jasmine Song» (ft. Haien). «Chau Querido Chomski». «Kites» (ft. Haien). «Inevitable». «Imán» (ft. Haien). «La Despedida» (ft. Haien). «Ritornello». «Drusilla Mismo Cielo». «Ghost Marynova». «La Pasión».

Bonvento! llegará a todas las plataformas digitales el 27 de septiembre, bajo el sello Punchak, y marcará un nuevo capítulo en el recorrido solista de Christian Basso, con una obra que reúne su trabajo como compositor, intérprete y productor.