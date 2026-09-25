Video: Karol G

Karol G tiene todo listo para volver a encontrarse con sus fanáticos argentinos. La artista colombiana llegará por primera vez al Estadio River Plate el próximo 5 de febrero con su nueva gira, “Viajando por el mundo - Tropitour”, y antes de su desembarco en el país decidió dedicarle un mensaje especial a Argentina.

La cantante recordó un video en el que quedó registrada la energía del público argentino y compartió nuevamente esas imágenes como anticipo de lo que será uno de los momentos más esperados de su nueva gira.

Karol G llega a River en un momento clave de su carrera

Karol G con Viajando Por El Mundo Tropitour en el SoFi Stadium de Los Angeles, California, en agosto de 2026. REUTERS/Mario Anzuoni Por: REUTERS

La llegada de Karol G a Argentina se producirá en un momento destacado de su carrera internacional. Su nuevo álbum, “No Me Arrepiento de Sentir Tanto”, debutó en el puesto número 1 del Billboard Top Latin Albums, consolidando una vez más el impacto de la artista colombiana en la música latina.

Además, “BbY WOW”, canción que Karol G realizó junto a Judeline y rusowsky, alcanzó el número 1 global de Spotify y se mantuvo durante más de tres semanas en la cima de la plataforma.

Con estos logros, la cantante llegará a Buenos Aires para presentar su nueva propuesta y reencontrarse con un público que ya le demostró en distintas oportunidades su enorme cariño.

Karol G se presenta por primera vez en el Estadio River Plate

El 5 de febrero, Karol G hará historia al presentarse por primera vez en el Estadio River Plate con Viajando por el mundo - Tropitour.

Entradas para ver a Karol G en River

Las entradas para el show de Karol G en el Estadio River Plate se encuentran disponibles a través de AllAccess.