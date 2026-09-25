Una noticia revolucionó el círculo íntimo de Tini Stoessel: su mejor amiga, Carola Gil, anunció que está embarazada de su primer hijo junto al futbolista Nicolás Fonseca. Y la cantante no pudo contener la emoción al enterarse de que se viene una nueva integrante para la familia.

Carola, hermana de Andrés Gil, compartió la feliz noticia en sus redes sociales con un particular posteo compuesto por dos fotografías en blanco y negro. En una de ellas aparece de perfil, sosteniendo una cámara y tocándose la panza, mientras que en la segunda se la ve junto a Fonseca, abrazados frente a un espejo.

La publicación estuvo acompañada solamente por tres emojis: un pollito saliendo del cascarón, corazones y una carita aguantándose las lágrimas.

Foto: Captura de Instagram (@carollagill) Por: Fabiana Lopez

La reacción de Tini fue inmediata y dejó en claro la enorme felicidad que sintió por su amiga: “TE AMOOOOOOOO”, escribió la cantante en los comentarios, junto a varios emojis llorando y corazones blancos.

Pero Carola tenía preparada una respuesta todavía más emocionante para su amiga: “Te amamos con tu ahijada”, le contestó, confirmando así que la artista tendrá un lugar muy especial en la vida de la bebé.

Y Tini no se quedó solamente con el comentario. La cantante también compartió la primera fotografía del embarazo en sus historias de Instagram. Eligió musicalizarla con Daisies, de Justin Bieber, y escribió sobre la imagen: “TE AMO, TE AMO”, acompañado por emojis de llanto y corazones blancos y la etiqueta a su gran amiga.

Foto: Captura de Instagram Stories (@tinistoessel) Por: Fabiana Lopez

Durante una charla con Rumis, el programa de Lizardo Ponce en La Casa Streaming, Carola reveló algunos detalles del embarazo y confirmó que espera una nena. Entre risas, contó: “Se viene una pequeña Carolita”.

La futura mamá explicó que el nombre de la bebé ya está elegido, aunque por el momento decidió mantenerlo bajo siete llaves: “Siento que no lo tengo que contar”, confesó, aunque admitió que todavía existe la posibilidad de modificarlo antes del nacimiento.

Foto: Captura de Instagram (@carollagill) Por: Fabiana Lopez

Sin embargo, cuando llegó el momento de hablar de los padrinos, Carola terminó dando una de las noticias más esperadas para el círculo íntimo de Tini. Primero contó que los padrinos ya estarían prácticamente definidos y, después de algunas dudas sobre si podía revelar los nombres, terminó confirmándolo: “No, chicos, claramente el hermano de Nicolás”, dijo sobre el padrino. Y entonces llegó la confirmación que involucró directamente a Stoessel: “Y Tini, obvio que va”, anunció, entre gritos.

La elección, según explicó Carola, tiene que ver con el vínculo de años que mantiene con la cantante y con lo especial que resulta para ella que Tini acompañe a su primera hija.

Tini Stoessel. Foto: X @tininewsdaily

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EL PARTICULAR REQUISITO DE TINI STOESSEL PARA LOS INVITADOS A SU BODA CON RODRIGO DE PAUL

Tini Stoessel y Rodrigo De Paul avanzan con los preparativos de su esperado casamiento y, mientras crece la expectativa por la gran celebración, se conoció un particular detalle que la cantante habría establecido para quienes asistan a la boda.

Según contaron en Primicias Ya, Tini envió las invitaciones a través de un link privado e intransferible para cada uno de los invitados. Pero la sorpresa no termina ahí: dentro de ese enlace aparecen las referencias sobre el dress code que deberán respetar durante la fiesta: “Ese link no se puede pasar. Yo ahora aprieto ese link, no me manda a ningún lado. Pero a la persona que le llegó como invitada va a ver que tiene las referencias del dress code que ella pide para la fiesta”, detallaron.

La consigna elegida por la cantante es, en principio, “gala”. Además, los invitados reciben imágenes a modo de referencia para tener una idea más clara del estilo que busca Tini para la celebración: “Estas imágenes que nosotros vamos a ver son las referencias que están inspiradas en realidad en lo que Tini está pidiendo. No son exactas porque no queremos comprometer a la persona que nos pasó la información. Esto fue una investigación con Santiago Sposato”, aclararon.

Foto: Instagram (@tinistoessel)

Uno de los detalles que llamó la atención fue que algunas de las invitadas habrían interpretado inicialmente que la consigna podía tener alguna relación con la Met Gala, el famoso evento de moda internacional conocido por sus looks extravagantes y teatrales.

Sin embargo, las referencias serían mucho más clásicas y elegantes que las que suelen verse en la tradicional gala de Nueva York: “Vos viste que en la Met Gala es mucho show, vestidos ampliosos. Teatrales, con plumas. O con extravagancias”, explicaron.

El dress code no estaría destinado solamente a las mujeres. En el link privado que recibió cada invitado también habría referencias sobre posibles looks masculinos: “Y también para los hombres. Hay una parte que está dedicada a los hombres. Hay algunos que tienen corbata, otros no”, cerraron.