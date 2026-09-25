Benito Fernández vivió una noche muy especial rodeado de amigos, figuras de la moda y personalidades del espectáculo. El diseñador realizó un encuentro en el Palacio Barolo, donde presentó su nuevo proyecto vinculado al mundo del vino y recibió a varios famosos que disfrutaron de una velada distendida.

Entre los invitados se destacaron Mario Guerci y su actual pareja, Lau Ballesteros, quienes se mostraron muy cómplices durante toda la velada. La pareja compartió charlas, una copa de vino y algunos bocados mientras disfrutaba del encuentro.

Mario Guerci y Lau Ballesteros acompañaron a Benito Fernández (Foto: Ciudad Magazine).

Las cámaras de Ciudad captaron distintos momentos y dejaron en evidencia la buena sintonía entre el modelo y su nueva novia, que se mostraron relajados y cercanos durante el evento.

Mario Guerci y Lau Ballesteros acompañaron a Benito Fernández (Foto: Ciudad Magazine)

Cabe recordar que Guerci estuvo hasta hace poco en pareja con la periodista Guadalupe Vázquez, quien habló sobre la separación en La Mañana con Moria luego de que el modelo blanqueara su nuevo romance. “Nos llevábamos re bien. No hubo un motivo puntual por el que nos separamos, pero supongo que fue algo de incompatibilidades”, había señalado. Ahora, el modelo atraviesa otro momento de su vida y se muestra muy cercano a Lau Ballesteros.

MÁS FAMOSOS ACOMPAÑARON A BENITO FERNÁNDEZ

La noche también contó con la presencia de reconocidas figuras vinculadas al mundo de la moda. Fabián Medina Flores, uno de los asesores de moda más reconocidos del país, fue otro de los invitados que acompañó al diseñador.

Rocio Vivas, Fabian Medina Flores y Alexia Toumekian acomapañaron a Benito Fernández (Foto: Prensa).

También estuvo la modelo Sole Villarreal, quien se sumó a la celebración, y la diseñadora Jesús Fernández, entre otras personalidades que dijeron presente en el Palacio Barolo.

La diseñadora Jesus Fernandez acompañó a Benito Fernández (Foto: Prensa). Por: Picasa

Con copas en mano, charlas y diferentes encuentros entre los invitados, la velada tuvo un clima relajado y social, en el que la moda volvió a ser uno de los grandes puntos de encuentro.

Sole Villareal acompañó a Benito Fernández (Foto: Prensa). Por: Picasa

EL NUEVO EMPRENDIMIENTO DE BENITO FERNÁNDEZ

En el evento en Palacio Barolo, Benito presentó su nuevo proyecto: una marca de vinos que tiene origen en Rivadavia, Mendoza. “Lleva un nombre que representa una parte muy importante de mi historia y que hoy encuentra una nueva forma de expresarse”, explicó el diseñador sobre el proyecto.

Benito Fernández en el lanzamiento de su nuevo vino (Foto: Ciudad Magazine).

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