Gaby Pastor es una actriz nacida en Formosa que tuvo un particular desafío en la serie sobre la vida de Moria Casán: interpretar a Miriam Areco Amaral, la reconocida abogada paraguaya que representó a la diva durante el recordado episodio judicial que atravesó en Paraguay en 2015.

En diálogo exclusivo con Ciudad Magazine, Gaby contó cómo fue ponerse en la piel de la letrada y trabajar junto a Cecilia Roth, quien interpreta a Moria en ese momento en la ficción. Además, habló sobre la investigación que realizó para construir a Miriam: “Fue una experiencia hermosa”.

(Foto: Ciudad Magazine).

SU DESAFÍO DE INTERPRETAR A LA ABOGADA DE MORIA CASÁN EN LA SERIE

En el ida y vuelta con Ciudad, Gaby Pastor reveló que ya había compartido elenco con Cecilia Roth en la película El prófugo, aunque en aquella oportunidad no habían tenido escenas juntas. “Para mí fue inmenso estar ahí como una chica Almodóvar”, expresó Gaby, en referencia a la extensa trayectoria de Roth y a sus trabajos con el reconocido director español Pedro Almodóvar.

Según contó, la experiencia de trabajar juntas fue especialmente disfrutable porque ambas pudieron construir la escena desde los ensayos. “Construimos la escena juntas, ensayábamos y después en los cortes no podíamos parar de actuar”, recordó entre risas.

Gabriela Pastor y Cecilia Roth en la piel de Miriam Areco Amaral y Moria Casán en la serie de La One (Foto: Netflix).

La actriz destacó además la dinámica que se generó durante las grabaciones: “Estábamos como en un continuo de escena a escena, volvíamos a hacer, pero no parábamos, y estaba buenísimo”.

Sobre Miriam Areco Amaral, la abogada que representó a Moria Casán durante el conflicto judicial que atravesó en Paraguay, Gaby confesó: “Me hubiese encantado conocerla” y explicó que tuvo que recurrir a una importante investigación para acercarse al personaje: “Construimos el personaje a través de los videos”.

Gabriela Pastor interpetó a Miriam Areco Amaral, la abogada que representó a Moria Casán en Paraguay, en la serie (Foto: Netflix).

Además, el director de la serie, Javier Van de Kooten, fue una de las personas que le aportó información sobre la verdadera historia de Miriam y su relación con Moria.

EL VÍNCULO DE MIRIAM ARECO AMARAL CON MORIA CASÁN DESPUÉS DEL CASO JUDICIAL

La relación entre Moria y Miriam no habría quedado limitada al ámbito judicial. De acuerdo con lo que Gaby Pastor pudo conocer durante la preparación de su personaje, ambas construyeron una amistad a partir de aquel episodio.

“Miriam se hizo muy amiga de Moria a partir de este encuentro que tuvieron”, contó la actriz. Y agregó que, según le explicó el director, el vínculo continúa hasta la actualidad: “Hoy en día Moria la visita o cuando viene Miriam también la visita”.

Moria Casán y Miriam Areco Amaral (Foto: La Nación Paraguay)

Así, Gaby tuvo que interpretar no solamente a la profesional que intervino en uno de los momentos más recordados de la historia de Moria en Paraguay, sino también a una mujer que terminó desarrollando una relación personal con la artista.

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