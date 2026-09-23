Nicole Neumann quedó envuelta en una inesperada polémica después de que se viralizara una foto suya en una panchería de San Isidro. La imagen se viralizó las en redes sociales y rápidamente generó comentarios por el supuesto alimento que estaba consumiendo la modelo, que mantiene desde hace años una alimentación vegetariana y una férrea defensa de los derechos de los animales.

La fotografía fue difundida por Pochi de Gossipeame, quien contó que había recibido información de que Nicole habría estado comiendo “un panchito”.

Sin embargo, la propia publicación planteaba la posibilidad de que se tratara de una opción apta para vegetarianos o veganos. La modelo no dejó pasar la situación y decidió responder públicamente.

La foto de Nicole Neumann en una panchería de San Isidro (Foto: Instagram @nikitaneumann)

A través de sus historias de Instagram, Nicole apuntó directamente contra la persona que, según explicó, tomó la fotografía sin su autorización y luego la hizo llegar a un medio.

“Hola, vengo a hablarle a un proyecto de señor y para que todos sus amigos, allegados y familia se enteren de lo desagradable de las actitudes de este proyecto de señor que subió esta foto mía a mis espaldas sin mi consentimiento”, comenzó diciendo.

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La modelo explicó que ese día había ido al lugar para acompañar a su hija y a una amiga, que tenían ganas de comer allí. Según contó, incluso había hecho un comentario en tono de broma sobre la posibilidad de que alguien pudiera fotografiarla en una panchería.

“Accedí para darles el gusto. De hecho, hice la broma de ‘lo único que me falta es que me saquen una foto dentro de una panchería’”, relató.

Nicole también aseguró que pudo identificar a la persona que habría tomado la imagen porque, según su versión, le hizo un comentario cuando ingresó al local, pero después evitó continuar la conversación. “No tuviste ni la decencia ni el coraje de mirarme de frente y seguir con el tema. Pasaste de largo porque te miré”, sostuvo, visiblemente molesta.

Nicole Neumann en Otro Día Perdido (Foto: captura de eltrece).

Además, cuestionó que la fotografía hubiera sido tomada mientras estaba en un momento privado junto a su hija.

“Sos tan nefasto de sacarme una foto a mis espaldas, sin mi consentimiento, estando comiendo en un día normal, una tarde normal, con mi hija, relajada, fuera de lo laboral. Me parece una invasión total a mi espacio personal y a mi privacidad”, expresó.

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