Según información revelada por Juan Etchegoyen en el programa Nuevo Día (de lunes a viernes a las 10 horas por Ciudad Magazine), Juan Martín del Potro habría iniciado un vínculo especial con una periodista de ESPN, con quien compartió cobertura en el US Open en Nueva York.

La versión indica que tanto el extenista como Agustina Larocca coincidieron en varios encuentros fuera del ámbito laboral. Personas cercanas a los protagonistas aseguraron que hubo al menos dos reuniones en la primera semana de septiembre, en restaurantes de la zona de Queens, donde se desarrolla el torneo.

Etchegoyen relató que la información provino de alguien del entorno de ambos, quien habría sido parte del equipo de trabajo en Nueva York. “Me hablan de por lo menos dos encuentros en la primera semana de septiembre, en un restaurante, bastante ocultos”.

Juan Martín del Potro y Agustina Larrocca (Foto: redes sociales).

Además, remarcó la buena química que se notó entre Del Potro y Larocca durante las transmisiones del US Open. “Toda esa química al aire se trasladó a esos días en el US Open en la privacidad de uno y de otro”, sostuvo Etchegoyen. Para Del Potro, fue la primera vez como comentarista en un torneo, y recibió elogios de sus colegas por su desempeño.

QUÉ SE SABE DEL VÍNCULO Y LOS ANTECEDENTES ENTRE DEL POTRO Y AGUSTINA LARROCCA

Aunque por ahora no hay confirmación oficial de un romance, desde el entorno aseguran que se están conociendo y que “el tiempo dirá si es romance o no”. Etchegoyen aclaró: “Yo creo que ellos lo van a desmentir, están conociéndose”.

No es la primera vez que se vincula sentimentalmente a Del Potro y Larocca: en 2018 circularon rumores, pero ambos lo negaron en ese momento, ya que la periodista estaba en pareja. Ahora, tras la experiencia laboral compartida en el US Open, las versiones volvieron a surgir.

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