Viviana Canosa confesó en su ciclo de streaming que está a punto de concretar una cita con un futbolista muy conocido, ex integrante de la Selección Argentina, quien lleva siete años intentando conquistarla.

La conductora, de 55 años, relató que el jugador en cuestión la contactó nuevamente y ella decidió aceptar la invitación.

“Me llamó el jugador de fútbol, y me dijo… hace 7 años que me está… y me dice ‘pasaron 17 días’. ‘Ay que lindo que sos’, le digo”, contó Canosa sobre el último intercambio que mantuvo con él.

Viviana Canosa habló sobre el futbolista. Video: Instagram carnavalstream y damian.rojook

Viviana Canosa confirmó su vínculo con un futbolista

La conductora confirmó que el encuentro será la semana próxima y aclaró que prefiere mantener las cosas simples: “Si no es ahora no lo hago más, va y viene, igual como mucho voy a ir a comer y ahí se terminó”.

Sin revelar la identidad del jugador, Canosa dejó entrever que se trata de alguien de gran popularidad: “Igual me imagino, si nos casamos con él, va a ser una fiesta tremenda, porque vendría mucha gente de afuera”.

Qué dijo Jorge Rial del candidato de Viviana Canosa

Jorge Rial ya había contado en su programa de streaming que “hay un jugador muy famoso” que le enviaba mensajes y hasta le mandó una foto subida de tono. Por la reacción de Canosa, quedó claro que sabía de quién se trataba y, en ese momento, admitió su interés por alguien del ambiente deportivo: “Estoy para un jugador en actividad. ¡Colágeno, quiero colágeno! Dos me escribieron en actividad y a pleno”, reconoció entre risas.