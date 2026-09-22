Wanda Nara volvió a dejar una frase que rápidamente despertó especulaciones sobre Eugenia “la China” Suárez. Durante una nota en vivo con LAM, la conductora habló sobre la importancia de que las mujeres sean independientes y lanzó un comentario sobre las parejas y los ex que fue interpretado como un nuevo palito para la actual pareja de Mauro Icardi.

Todo ocurrió cuando Wanda se encontraba conversando con el programa de América y, en medio de la despedida del móvil, decidió compartir una reflexión que no pasó inadvertida: “Mujeres, se tienen que independizar, tienen que trabajar, vivir sus vidas. Y lo que hagan sus parejas, sus ex, sus novios, que los arreglen ellos”, expresó Wanda.

La frase generó especial repercusión por el contexto y por la historia que mantiene desde hace años con Icardi y la China. Sin embargo, Wanda no mencionó a la actriz ni a su exmarido directamente, por lo que la interpretación quedó en manos de quienes escucharon el comentario.

Wanda Nara habló con Ángel de Brito en el móvil de LAM. Foto: Captura (América)

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MAURO ICARDI ESTALLÓ DE FURIA CUANDO FUE A VER A LA PSICÓLOGA DE SU HIJA: QUÉ LE DIJO DE WANDA NARA

Mauro Icardi atraviesa un nuevo capítulo en el conflicto judicial con Wanda Nara. Esta vez, el episodio tuvo como protagonista a una de las hijas que ambos tienen en común y ocurrió en un lugar inesperado: la puerta del consultorio de su psicóloga.

La encargada de revelar el dato fue Angie Balbiani, quien contó en Puro Show que el futbolista llevó a una de sus hijas a terapia sin saber que se encontraría con una situación inesperada: “Tengo un chisme. Ustedes vieron que Icardi está con sus hijas en este momento. Bueno, obviamente tienen un montón de cosas que hacer: las hijas van al colegio, tienen que ir a actividades”, comenzó relatando la panelista.

Y luego reveló el momento que sorprendió al futbolista: “Lleva a una de sus hijas a la psicóloga, toca la puerta, la psicóloga abre y le dice: ‘Yo no atiendo más a su hija’”.

Foto: Instagram (@wanda_nara

Según explicó Balbiani, Icardi desconocía que la profesional había dejado de atender a la menor. “¿Cómo que no atiende más a mi hija?”, habría preguntado el jugador. Y la respuesta de la profesional habría sido contundente: “Un padre se ocupaba de pagar la psicóloga a una de las hijas y la madra a la otra, y la madre dejó de pagar”.

De acuerdo con la información brindada por la panelista, la profesional decidió comunicar formalmente lo ocurrido a la Justicia: “La psicóloga, por supuesto, tiene que elevarle esto al juez. Le tiene que mandar un mail”, explicó Balbiani, quien agregó que en ese mensaje la especialista habría detallado que intentó comunicarse en varias oportunidades con la madre por cuestiones vinculadas al pago, pero que no habría obtenido respuesta.

Balbiani también aportó otro dato sobre la situación. Según contó, Wanda habría planteado que la psicóloga fuera una profesional incluida en la cartilla de la prepaga, en lugar de continuar con la especialista que atendía a la menor: “Wanda sugirió que la psicóloga debería ser de cartilla y no más esta psicóloga que, curiosamente, propuso ella”, afirmó.

Foto: Instagram (@mauroicardi)

Uno de los puntos que más llamó la atención del relato fue que, según Balbiani, Mauro Icardi no estaba al tanto de la situación hasta el momento en que acompañó personalmente a su hija al consultorio: “Llegó Mauro con la nena y ahí la psicóloga le dice: ‘No me pagaron, yo no la atiendo más a la nena’”, aseguró.

Finalmente, Balbiani contó que la situación habría sido puesta nuevamente en conocimiento del juez para que se resuelva cómo continuar con la asistencia psicológica de la menor: “Se le notifica al juez: ‘Che, acaba de pasar esto, habíamos quedado que yo pagaba una, Wanda pagaba la otra. Por favor, que se le pague’ porque el juez es el que pidió también que tuvieran asistencia”, concluyó.