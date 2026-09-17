Mauro Icardi habría protagonizado un nuevo escándalo en las últimas horas, esta vez con sus dos nenas de testigo, en un presunto desplante a la mamá de Wanda Nara.

Todo habría sucedido el miércoles por la tarde en Nordelta.

“Icardi estaba manejando y en un momento vio el auto de Nora Colosimo. Les dijo a sus hijas, ‘miren, ese es el auto de la abuela’. Y una de las nenas llamó a Nora para chequear”, contó Juan Etchegoyen.

China Suárez y Mauro Icardi. (Foto: IG)

Según el periodista de Nuevo Día, Nora le respondió que estaba “merendando con los hijos de Zaira Nara”, ya que los “había ido a buscar al colegio”.

El enojo de Nora con Mauro

La cuestión es que Colosimo indagó “¿por qué no bajaron?" sus nietas.

Nora Colosimo (Movilpress)

“Una de las hijas de Wanda le dijo a Nora que no bajaron porque ‘papá no quiso’ que bajaran”, reveló el panelista en base a los trascendidos de parte de la familia Nara.

“A Nora le hubiese encantado incluso verlo a Mauro, más allá de todo lo que ha pasado”, cerró.