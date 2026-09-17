Mauro Icardi habría protagonizado un nuevo escándalo en las últimas horas, esta vez con sus dos nenas de testigo, en un presunto desplante a la mamá de Wanda Nara.
Todo habría sucedido el miércoles por la tarde en Nordelta.
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“Icardi estaba manejando y en un momento vio el auto de Nora Colosimo. Les dijo a sus hijas, ‘miren, ese es el auto de la abuela’. Y una de las nenas llamó a Nora para chequear”, contó Juan Etchegoyen.
Según el periodista de Nuevo Día, Nora le respondió que estaba “merendando con los hijos de Zaira Nara”, ya que los “había ido a buscar al colegio”.
El enojo de Nora con Mauro
La cuestión es que Colosimo indagó “¿por qué no bajaron?" sus nietas.
“Una de las hijas de Wanda le dijo a Nora que no bajaron porque ‘papá no quiso’ que bajaran”, reveló el panelista en base a los trascendidos de parte de la familia Nara.
“A Nora le hubiese encantado incluso verlo a Mauro, más allá de todo lo que ha pasado”, cerró.