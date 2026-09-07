Wanda Nara volvió a generar repercusión en redes sociales con una inesperada revelación sobre su relación con Mauro Icardi. La mediática contó qué hizo con las fotos íntimas que durante años le enviaba al futbolista y explicó el particular motivo que la llevó a tomar una decisión al respecto.

A través de una historia de Instagram, Wanda anunció que las imágenes que originalmente le enviaba a su expareja ya forman parte del contenido que ofrece en una plataforma para suscriptores.

La empresaria explicó que tomó esa determinación por temor a que las fotografías pudieran terminar circulando sin su consentimiento.

“Por miedo a que se filtren, hace tiempo subí a OnlyFans todas las fotos hot que le mandaba a mi ex. Preferí anticiparme y hacerlas plata”, escribió Wanda en sus redes sociales.

La frase no pasó inadvertida entre sus seguidores, que rápidamente reaccionaron al anuncio y también interpretaron la publicación como una posible provocación hacia Icardi, en medio del conflictivo presente que atraviesan desde su separación.

Foto: captura de pantalla

La particular decisión de Wanda Nara

Con su publicación, Wanda dejó en claro que decidió adelantarse a una situación que, según explicó, le preocupaba: que aquellas imágenes privadas pudieran filtrarse.

En lugar de mantenerlas únicamente dentro del ámbito personal, la mediática aseguró que optó por incorporarlas a su contenido pago.

El anuncio también volvió a poner el foco en la exposición que tuvo su relación con Mauro Icardi durante los últimos años. Desde su separación, la vida privada de ambos quedó constantemente bajo la mirada pública y cada nuevo movimiento suele generar repercusión entre sus seguidores.

La revelación de Wanda se produjo, además, en un contexto en el que la relación entre la empresaria y el futbolista continúa siendo tema de conversación por sus conflictos personales y familiares.

Fotos: Instagram (@lgante_keloke y @wanda_nara)

Una foto de Wanda que reavivó los rumores con L-Gante

Pero el anuncio sobre las fotos íntimas no fue la única publicación de Wanda que llamó la atención en los últimos días.

La mediática también compartió una imagen que volvió a despertar especulaciones sobre su vínculo con L-Gante.

En la fotografía, Wanda aparece frente a un espejo, aparentemente en un camarín, mientras sostiene su teléfono celular. Lo llamativo quedó en la pantalla del dispositivo: allí podía verse una videollamada en curso con un contacto guardado como “Elián”.

El detalle rápidamente fue asociado con Elián Valenzuela, el nombre real de L-Gante.

La imagen generó preguntas entre sus seguidores, especialmente porque Wanda y el cantante tuvieron una relación marcada por distintos acercamientos y distanciamientos desde que comenzaron los rumores de romance.

Aunque la fotografía por sí sola no confirma una reconciliación, el detalle del contacto alcanzó para volver a instalar las versiones sobre un posible acercamiento entre ambos.

Wanda Nara y L-Gante, este lunes al mediodía. Foto: RS Fotos

La historia de amor entre Wanda Nara y L-Gante

Los rumores sobre un romance entre Wanda Nara y L-Gante comenzaron en 2022, mientras la empresaria atravesaba su separación de Mauro Icardi. Con el tiempo, ambos blanquearon su relación y comenzaron a mostrarse públicamente.

Sin embargo, el vínculo tuvo una duración breve. En junio de 2023, Wanda confirmó la separación y definió aquella historia como “un amor de verano”.

Pero el final no significó un corte definitivo entre ambos.

Durante los meses siguientes hubo distintos encuentros, publicaciones y gestos que alimentaron las versiones sobre nuevas oportunidades para la pareja. Wanda y L-Gante también compartieron proyectos musicales y volvieron a mostrarse juntos en distintas ocasiones.

Por eso, cada nuevo indicio vuelve a despertar las especulaciones.

Ahora, mientras Wanda vuelve a estar en el centro de la escena por su decisión de publicar las fotos íntimas que le enviaba a Mauro Icardi, una simple videollamada con un contacto llamado “Elián” volvió a abrir otro interrogante: ¿hay una nueva oportunidad para L-Gante y Wanda Nara?