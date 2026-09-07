El universo artístico de Pérez Celis vuelve a cobrar una nueva dimensión en Buenos Aires. Durante todo septiembre, el Palacio Libertad presenta nuevamente La Pampa Cósmica de Pérez Celis, una propuesta inmersiva que transforma los paisajes, colores y símbolos del período pampeano del artista en una experiencia audiovisual.

La muestra, producida por la Fundación Pérez Celis, comenzó el 2 de septiembre y podrá visitarse hasta el 27 de septiembre, de miércoles a domingo, entre las 14 y las 20. La instalación se encuentra en la Sala Inmersiva del segundo piso del Palacio Libertad, en Sarmiento 151.

Pero esta nueva edición tiene un atractivo especial: además de la experiencia digital, el público puede acercarse a diez cuadros del célebre artista argentino que sirvieron de inspiración para crear la instalación inmersiva. Las obras se exhiben en la sala 206, ubicada junto a la sala inmersiva.

Foto: prensa Palacio Libertad

Un viaje por el universo de Pérez Celis

La Pampa Cósmica de Pérez Celis propone mucho más que una reproducción digital de las pinturas. La instalación busca reinterpretar el universo del artista a través de la luz, los píxeles, el movimiento y la música, generando una experiencia en la que el espectador deja de estar frente a una obra para quedar inmerso dentro de ella.

Según la presentación de la muestra, los creadores imaginaron la propuesta como un viaje astral dentro de una cápsula del futuro, atravesando el paisaje cósmico de la Pampa que Pérez Celis desarrolló durante una etapa fundamental de su trayectoria.

Las imágenes de sus pinturas fueron llevadas al lenguaje digital y convertidas en píxeles proyectados que se expanden por el espacio. El recorrido comienza con la luz y con una referencia al mural Fuerza América, para luego avanzar hacia una experiencia que busca trascender la contemplación tradicional de una pintura.

La música también cumple un papel central. Su ritmo acompaña el recorrido y construye una narrativa espacial que permite que cada visitante tenga una experiencia diferente dentro de la sala.

Foto: prensa Palacio Libertad

La muestra recupera el período pampeano de Pérez Celis

La propuesta está inspirada específicamente en el período pampeano de Pérez Celis, desarrollado durante las décadas de 1960 y 1970. Se trata de una etapa en la que el artista exploró una particular relación entre el paisaje argentino, el espacio y una dimensión casi cósmica.

La propia concepción de La Pampa Cósmica parte de una reflexión del artista sobre esa relación. Pérez Celis imaginaba el universo contenido en la inmensidad de la Pampa y encontraba allí una conexión entre el territorio argentino y el espacio.

Ahora, más de cincuenta años después del comienzo de aquel recorrido artístico, la muestra propone actualizar esas imágenes mediante herramientas tecnológicas y llevarlas a un formato completamente diferente.

La experiencia no pretende establecer una única interpretación. Por el contrario, cada espectador puede elegir desde dónde observar las proyecciones y construir su propia relación con las imágenes, los sonidos y el espacio.

Foto: prensa Palacio Libertad

La gran novedad: los cuadros originales que inspiraron la experiencia

Uno de los principales atractivos de esta edición es la posibilidad de ver en vivo algunas de las pinturas que dieron origen a la instalación digital.

Son diez obras de Pérez Celis que se encuentran en la sala 206, contigua a la sala inmersiva. De esta manera, el público puede recorrer primero —o después— las pinturas originales y reconocer cómo sus formas, colores y elementos fueron transformados para construir la experiencia audiovisual.

La propuesta establece así un diálogo entre dos momentos de la obra: las pinturas originales del artista y su reinterpretación tecnológica, con una experiencia que combina arte plástico, imagen digital, sonido y movimiento.

Cuándo y dónde visitar La Pampa Cósmica de Pérez Celis

La muestra puede visitarse durante septiembre en el Palacio Libertad, ubicado en Sarmiento 151, en la Ciudad de Buenos Aires.

Datos de la muestra:

Muestra: La Pampa Cósmica de Pérez Celis

Dónde: Palacio Libertad, segundo piso.

Sala: Sala Inmersiva y sala 206, ubicada junto a ella.

Fechas: del 2 al 27 de septiembre de 2026.

Días: miércoles a domingo.

Horario: de 14 a 20.

Inauguración: 2 de septiembre a las 18.

Entrada: el comunicado proporcionado no especifica información sobre el sistema de acceso.

La producción general está a cargo de la Fundación Pérez Celis, con producción y dirección creativa de Emiliano Riasol y Matías Lobasso, mientras que Martín Ariel De Pasquale participa como artista digital y Mariano Ret y Agustín Cordones están a cargo de la producción musical. La curaduría corresponde a Rodrigo Alonso.

Así, La Pampa Cósmica de Pérez Celis propone durante septiembre una manera diferente de acercarse a la obra de uno de los grandes artistas plásticos argentinos: entrar literalmente en sus paisajes y recorrerlos desde adentro, entre luces, sonidos, movimiento y pinturas originales.