La Joaqui, Tiago PZK y Luck Ra quedaron envueltos en una inesperada trama de rumores, indirectas y mensajes cruzados que revolucionó las redes sociales. Todo comenzó después de la separación de Luck Ra, cuando el cantante cordobés deslizó que su expareja estaría comenzando una relación con un “ex gran amigo” suyo. Aunque evitó dar nombres, rápidamente las especulaciones apuntaron hacia La Joaqui y Tiago PZK.

En medio de las versiones, Luck Ra publicó un particular video en TikTok: apareció bailando de espaldas junto a la parrilla de su casa mientras sonaba “Fue culpa tuya”, la canción que grabó junto a Tiago PZK. La letra habla de una decepción amorosa y contiene frases como “Me enamoré y qué mal me salió” y “Todo lo que hice de nada valió”, por lo que sus seguidores interpretaron el posteo como una clara indirecta hacia el supuesto romance de su ex con su colega.

Foto: Instagram @luckra

La respuesta de Tiago PZK tampoco pasó inadvertida. Poco después, la cuenta Ejército de LAM recuperó un video que el cantante había publicado y eliminado rápidamente de TikTok. Allí aparecía con una llamativa mascarilla facial mientras bailaba “Waterproof”, su colaboración con FRO!. Pero lo que más llamó la atención fue una frase de la canción: “Si sale a la luz, vamo’ a salir en LAM”, un guiño que muchos vincularon directamente con el revuelo generado alrededor de su vida sentimental.

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Y hubo otro detalle que alimentó todavía más las teorías. La mascarilla que llevaba Tiago recordó a los usuarios un video de diciembre de 2025 en el que se lo había visto junto a La Joaqui, también con mascarillas faciales, mientras bailaban. En aquel momento, las imágenes fueron tomadas como una muestra de amistad entre dos artistas cercanos. Sin embargo, con los rumores actuales, los seguidores volvieron a revisar aquel contenido y encontraron una nueva posible pista de romance.

A eso se sumó una salida que La Joaqui y Tiago PZK habrían compartido por Buenos Aires junto a las hijas de la cantante. Según contó Marcia Frisciotti en Puro Show (El Trece), los vieron recorriendo el Ecoparque y luego acercándose a un puesto de souvenirs. Allí, Tiago habría tenido un particular gesto con La Joaqui: le compró un burro de juguete, un regalo que rápidamente fue interpretado en redes como una nueva indirecta hacia Luck Ra, debido a las comparaciones que los usuarios suelen hacer entre el cordobés y el personaje de Shrek.

La Joaqui, Tiago PZK y Luck Ra. Foto; redes Por: Estefania Lisi

Mientras ninguno de los tres confirmó públicamente un romance ni explicó el verdadero significado de sus publicaciones, las redes siguen atentas a cada movimiento. Una canción, un video eliminado, una vieja publicación y hasta un insólito regalo fueron suficientes para que el supuesto vínculo entre La Joaqui y Tiago PZK se transformara en uno de los temas más comentados de la música urbana, con Luck Ra nuevamente en el centro de la escena.

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