Un inesperado blooper de Juana Viale terminó dejando al descubierto un dato de la vida privada de Martín Seefeld que el actor había mantenido lejos de los medios. Durante la emisión de este domingo de Almorzando con Juana, la conductora hizo un comentario sobre su situación sentimental y lo presentó como alguien que estaba “casado hace mil años”. Pero la respuesta del actor la sorprendió: “Yo estoy separado hace un año”.

La revelación tomó por sorpresa a los presentes, ya que Seefeld se separó de Valeria Giuliani después de 35 años de matrimonio. La pareja, que tiene dos hijos, Pedro y Lola, había mantenido siempre un perfil muy bajo y, según contó el propio actor, la ruptura se produjo hace aproximadamente un año.

Martín Seefeld y Valeria Giuliani (Fotos: Instagam @seefeld.martin y captura eltrece)

Lejos de hablar de la separación desde el conflicto, Seefeld destacó el vínculo que mantiene actualmente con quien fue su compañera durante más de tres décadas. “Es muy amiga, pero es la vida”, expresó, y explicó que la decisión tuvo que ver con los cambios y el crecimiento personal de cada uno: “Tiene que ver con el crecimiento de cada uno, con la forma de ver la vida”.

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La posibilidad de una reconciliación también apareció durante la charla. Patricia Echegoyen, otra de las invitadas al programa, le preguntó por las segundas oportunidades y Seefeld no cerró completamente esa puerta: “En la vida todo puede suceder. La vida tiene procesos, momentos en los que uno tiene que respetarse y es normal que suceda”.

A la hora de hacer un balance de los 35 años compartidos con Giuliani, el actor eligió rescatar lo positivo de esa historia. “Todas las cosas, independientemente de lo que suceda, hay que vivirlas como un éxito. Estuve en pareja 35 años y formé una familia con dos hijos hermosos”, aseguró. También remarcó que la separación no implica el final de la familia que construyeron.

Martín Seefeld y Valeria Giuliani (Fotos: Instagam @seefeld.martin y captura eltrece)

Actualmente, Seefeld y Giuliani mantienen una relación basada en el diálogo y el respeto. “Nos vemos muy poco, pero hablamos mucho”, contó el actor, quien además aseguró que la ruptura fue en buenos términos: “Si no hubiese terminado bien sería mucho más complejo”.

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