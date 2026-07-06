Juana Viale y Facundo Arana son algunas de las figuras que forman parte de la nueva temporada del podcast conducido por la periodista Cata Bonadeo, que propone reflexionar sobre el bienestar, los hábitos saludables y el estilo de vida desde una mirada integral.

Cada episodio de Ena Talks (disponible en Spotify y YouTube) reúne a personalidades provenientes del deporte, la medicina, la cultura y el mundo emprendedor, quienes comparten sus experiencias, aprendizajes y desafíos en torno al cuidado personal y la construcción de hábitos sostenibles.

Luego de una primera temporada con invitados como Paloma Herrera, Magui Aicega, Pepe Meolans y Pía Slapka, la nueva entrega incorpora nuevas figuras que enriquecen la conversación.

Entre los invitados, además de Viale y Arana, se destacan Martín Landajo, Lala Bruzoni, Sabrina Critzmann y el doctor Conrado Estol, quienes abordan temas vinculados al alto rendimiento, la salud mental, la crianza, la longevidad y la importancia de desarrollar hábitos saludables a largo plazo.

Uno de los segmentos más destacados de la programación es “Redefiniendo Salud”, una serie dedicada a derribar mitos y acercar información confiable sobre nutrición y bienestar con los especialistas Sofi Pittaluga y Diego Sivori.