El desembarco de Robertito Funes Ugarte junto a Cecilia Insinga en La Nación+ es la apuesta del canal para revitalizar la mañana, y a raíz de una nota efímera en la web de Revista Noticias el conductor le saltó a la yugular a Horacio Cabak, quien está por la tarde en A24.
“Yo soy Robertito gracias a la gente, porque la gente me ha elegido... a diferencia de gente inescrupulosa, como periodistas y colegas que son una vergüenza, que esta semana se aprovecharon y nos hicieron cosas muy feas a mi compañera Cecilia y a mí”, había mascullado en vivo Funes Ugarte.
Acto seguido explotó sin mencionar a Cabak lo tildó de “modelo Ken inepto e inútil” y remató tratándolo de “Ken desvencijado amigo del presidente”, ofendido por la referencia a un supuesto bajo nivel de rating.
En una nota con Puro Show el mendocino explicó: “Yo me enteré por una fuente inobjetable del mismo canal desde donde habrían mandado a escribir esa nota en contra mía. Yo me enteré después que la bajaron”.
Por qué enfureció Robertito Funes Ugarte
“Era horrible el título. Misógino a más no poder. La mujer de Brancatelli y Rosca Floja. ¿Les parece que una revista como Noticias pueda decir semejante barbaridad de un programa que recién empieza?”, se indignó.
“No creo que sea contra mí porque también atacaron a Ceci. Creo que es contra el canal. Hay gente que se quedó con ganas de...”, picanteó
Al final, Robertito Funes Ugarte explicó en Los Profesionales que la chicana a Horacio Cabak “fue un tiro por elevación”.