Cada acto de Lionel Messi es analizado al detalle por millones de personas, y el gesto que tuvo con Sofía Martínez tras la sufrida victoria de la Selección Argentina ante Cabo Verde desató una picante conclusión de Tamara Pettinato para exponer al goleador de la Copa Mundial.

“Messi histeriqueando es lo más novedoso que vas a ver hoy”, había posteado la panelista de Bendita, acompañando sus dichos con la buena onda con la que Leo hablaba con Sofi en la zona mixtra. Como para que quede claro su mensaje, Tamara publicó una foto de “Messi hablando con Sofi Martínez”, en la que se lo ve al futbolista con una sonrisa .

Lionel Messi por Tamara Pettinato.

Y luego otra de “Messi con todos los periodistas varones”, donde se lo ve con cara adusta.

El repudio a Tamara Pettinato por cuestionar a Messi

Al ver esto, Angie Balbiani repudió a Tamara en Puro Show: “¡Qué machirula que es!”.

Lionel Messi por Tamara Pettinato.

A su turno, Pochi de Gossipeame exclamó: “Es más machista lo que hace Tamara Pettinato que lo que hace Lionel Messi”.

”Ahí te das cuenta que están operando constantemente en contra de Messi. Lo quieren desestabilizar. Son unos antripatria totales”, cerró contra Tamara Pettinato.