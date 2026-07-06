Eva Bargiela atraviesa el Mundial 2026 de una manera muy particular: como acompañante de su pareja, Gianluca Simeone, y como mamá primeriza en medio de una gira maratónica por distintas ciudades norteamericanas.

En las últimas horas, la modelo rompió el silencio en sus redes sociales y contó el susto que vivió con su hijo Faustino, que atravesó su primer episodio febril lejos de casa.

QUÉ LE PASÓ A EVA BARGIELA Y SU BEBÉ EN EL MUNDIAL 2026

Todo comenzó cuando varios seguidores notaron la ausencia de Bargiela en sus historias de Instagram durante unos días. Ella misma se encargó de explicarlo sin vueltas: “Estos días estuve un poco desaparecida porque me estuve sintiendo un poco mal y después empezó Fausti con fiebre”. Según relató, primero fue ella la que sintió el cansancio acumulado de semanas de traslados constantes, y poco después le tocó el turno al bebé.

El descargo de Eva Bargiela en sus redes, donde contó el susto que vivió con la salud de Faustino. Fuente: Instagram @evabargiela Por: Instagram

Con apenas ocho meses, Faustino tuvo su primer cuadro febril fuera del país, algo que generó lógica preocupación en sus padres. “Como mamá primeriza, obvio que me asusté muchísimo y más estando en otro país, muy lejos de casa”, reconoció Bargiela, sin culpa y con la sinceridad que la caracteriza a la hora de compartir su maternidad en redes.

La aclaración llegó rápido para frenar cualquier alarma: se trató solo de un susto pasajero y Faustino ya se encuentra bien. El episodio quedó atrás, aunque dejó en evidencia el desgaste físico que implica seguir de cerca un Mundial con un bebé de meses a cuestas.

EL RECORRIDO POR ESTADOS UNIDOS DE LA FAMILIA DE GIANLUCA SIMEONE

El viaje de Bargiela junto a su pareja tuvo como objetivo acompañar a Giuliano Simeone, hermano de Gianluca e integrante del plantel de la Selección argentina. La agenda fue intensa desde el arranque: Kansas para el debut de Argentina, Dallas para el partido ante Austria, una escala en Orlando con paseo por Walt Disney World y finalmente Miami para el cruce frente a Cabo Verde, justo donde se dio el episodio de fiebre del bebé.

Antes del susto en Miami, la familia se dio un respiro en Walt Disney World, en Orlando. Fuente: Instagram @evabargiela Por: Instagram

Antes de ese momento de tensión, la gira había dejado postales mucho más relajadas. En Fort Worth, Bargiela, Simeone y Carolina Baldini, mamá del futbolista, llevaron a Faustino a recorrer el histórico barrio de los Stock Yards.

Eva Bargiela y Faustino, junto a Carolina Baldini y el resto del grupo, previo a otro partido de la Selección en el Mundial 2026. Fuente: Instagram @evabargiela Por: Instagram

Y en Orlando, la familia se dio el gusto de visitar Walt Disney World: Eva se puso la vincha de orejas de Minnie Mouse y posó junto a su pareja y su hijo en distintos rincones del parque temático.

EVA BARGIELA Y EL DEBATE SOBRE LAS PAREJAS DE LOS FUTBOLISTAS

En medio de la fiebre mundialista, y con la polémica sobre el rol de las parejas de los jugadores en el centro de la escena, Bargiela no se quedó callada. La modelo salió a defender el sacrificio que implica acompañar a un futbolista en su carrera y fue tajante: “Si una persona deja sus sueños de lado para acompañarte en tu carrera, se lo tenés que agradecer”.

"Mi equipo favorito": Eva Bargiela, Gianluca Simeone y Faustino, de punta en blanco con los colores albicelestes. Fuente: Instagram @evabargiela Por: Instagram

La discusión se había encendido después de que la periodista Laura Ubfal cuestionara el reconocimiento que reciben las llamadas “botineras”, al asegurar que su único mérito es ser pareja de un futbolista. Consultada por Puro Show (eltrece), Bargiela no esquivó el tema: “No coincido con nada”, lanzó, aunque aclaró que tampoco espera homenajes para todas.