Un video de Marcos Giles se volvió viral esta semana por sus comentarios y gestos durante la cobertura de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ para Luzu TV.

En una nota con un hincha, el influencer le pidió que le enviara “un saludo a su hermana”, lo que generó una fuerte repercusión en redes sociales por un gesto obceno.

El episodio volvió a poner el foco sobre otras actitudes del novio de Ángela Torres, que muchos usuarios calificaron como sexistas y desubicadas.

Quien no dejó pasar la polémica fue Laura Ubfal, que en La Linterna por Bondi Live cuestionó con dureza al integrante de Luzu TV.

Según señalaron además en Desayuno Americano, donde repasaron un compilado con distintos momentos protagonizados por Giles, las críticas en redes crecieron por sus reiterados comentarios y actitudes.

Laura Ubfal destrozó a Marcos Giles: “Es un machista asqueroso” (captura de América TV)

Qué dijo Laura Ubfal sobre Marcos Giles

Durante su programa, Laura Ubfal fue contundente al referirse al influencer: “Marquitos Giles es un machista asqueroso. Es un chico joven, futbolista, pero las cosas que hace y dice incomodan a Angelita”.

Luego habló sobre la relación del influencer con Ángela Torres y aseguró que entiende la posición de la cantante.

“Ángela es una chica muy inteligente, que estará enamorada, yo la entiendo. El chico tendrá un montón de cosas buenas, pero tiene esas cosas de machito, de la cancha. Fue bastante repudiado en redes por gestos que no voy a reproducir”.

La reacción de Ángela Torres tras la filtración del chat privado que expuso Marcos Giles (Foto de Instagram)

La periodista también cuestionó el tipo de humor que suele tener Giles en sus apariciones públicas.

“Hace un montón de chistes machistas y en el equipo hay muchas mujeres que se los festejan. Ángela no se los festeja tanto”, continuó la periodista.

Por último, Ubfal consideró que el problema excede su relación con la artista.

“Esto no tiene que ver con el amor, sino con la actitud de un chico joven que podría estar más deconstruido, como es Marcos Giles”, cerró con firmeza.