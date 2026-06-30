El canal de streaming encabezado por Nico Occhiato volvió a ser tendencia, esta vez por la actitud de Marcos Giles, novio de Ángela Torres.

El informe en la previa de Argentina-Jordania que desató la polémica

Todo ocurrió durante la última emisión de Nadie dice nada, cuando el programa mostró un informe realizado por Nico Occhiato y Marcos Giles en la previa del partido entre la Selección Argentina y Jordania. Mientras entrevistaban a distintos hinchas, el streamer realizó una serie de gestos obscenos al hacer referencia a la hermana de uno de los entrevistados, una actitud que no pasó desapercibida entre los espectadores.

Aunque en el estudio el momento fue tomado con humor, la reacción de Ángela Torres llamó la atención. Si bien se rió junto al resto de los presentes, también dejó entrever cierta incomodidad y lanzó un comentario que muchos interpretaron como un intento de poner un límite: “Acabás de definir a Marcos: tirar de la cuerda, tirar de la cuerda”.

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Los duros comentarios que sonaron en redes contra Marcos Giles

El fragmento rápidamente se viralizó en las redes sociales, donde decenas de usuarios cuestionaron el comportamiento de Marcos Giles. Algunos seguidores del canal expresaron su malestar y hasta pidieron una disculpa pública hacia Ángela Torres, señalando que la situación les generó incomodidad incluso como espectadores ajenos a la pareja.

Marcos Giles, otra vez en el ojo de la tormenta: el gesto en Luzu TV que generó repudio e incomodó a Ángela Torres. Crédito: X

Otros usuarios fueron más duros en sus críticas, sosteniendo que Giles insiste con “chistes” machistas que no respetan a su pareja, y plantearon un cuestionamiento de fondo sobre la sexualización de las mujeres en este tipo de contenidos, especialmente considerando la influencia que estos creadores ejercen sobre un público joven.

Marcos Giles, otra vez en el ojo de la tormenta: el gesto en Luzu TV que generó repudio e incomodó a Ángela Torres. Crédito: X



