Una fuerte revelación sacudió al mundo del espectáculo y el fútbol. La modelo uruguaya, Anto Lima, aseguró que Maxi López comenzó a escribirle mientras estaba en pareja con Daniela Christiansson y contó en detalle cómo fue el intercambio que mantuvieron durante aproximadamente dos semanas.

En un mano a mano con la periodista Pilar Smith, que fue emitido en LAM, la modelo relató que todo comenzó este año, cuando el exfutbolista empezó a seguirla en Instagram y luego tomó la iniciativa de hablarle: “Con Maxi nos arrancamos a seguir en Instagram. Empezó a hablarme y al principio no le contesté porque me pareció raro, pero bien, o sea, súper caballero”, explicó.

Según su relato, López primero hizo referencia a la hija de la modelo y luego avanzó con una propuesta concreta: una cena privada en Buenos Aires: “Me dijo si quería ir a Buenos Aires a una cena privada”, reveló.

Foto: Captura (América)

Uno de los puntos centrales del relato fue el supuesto estado sentimental de López. La modelo aseguró que no sabía si continuaba en pareja con Daniela y que, cuando intentó averiguarlo, interpretó que el exfutbolista le dio a entender que estaba soltero.

El intercambio entre ambos habría ido mucho más allá de una conversación casual. Lima contó que llegaron a enviarse fotografías y que algunas de ellas eran íntimas: “Él estaba bajando de peso y estaba con el tema del cuerpo. Y me preguntaba qué tal estaba. Hubo fotos de todo tipo”.

Maxi López en MasterChef Celebrity (Foto: captura Instagram)

Según su relato, hubo un momento en el que la situación cambió por completo. Lima aseguró que, al revisar nuevamente la conversación, descubrió que López había eliminado algunos mensajes: “Ahí yo me di cuenta que sí que estaba en pareja, que estaba realmente con ella. Y me quedé en shock”.

“Él me contaba su día, yo le contaba mis días. Insistía con eso de la cena. Incluso también me dijo para venir a Montevideo. Yo quedé en shock, la verdad”, concluyó.

Foto: Instagram (@officialmaxilopez)

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NADIE ESPERABA ESTA POSTAL: WANDA NARA, MAXI LÓPEZ Y SUS HIJOS, JUNTOS EN MILÁN

Mientras continúa enfrentando una dura batalla judicial con Mauro Icardi, Wanda Nara mostró una postal impensada que dio que hablar en las redes sociales. La empresaria se reencontró con Maxi López en Milán y compartió una jornada familiar en la que también estuvo presente su actual pareja, Martín Migueles.

La imagen, difundida por Wanda en las primeras horas del lunes, muestra a la familia paseando por las inmediaciones del Duomo de Milán. En la caminata participaron Maxi López, los hijos que tuvo con él, Constantino y Benedicto, las pequeñas —frutos de la relación con Icardi— y Martín Migueles, quien se sumó con total naturalidad al encuentro.

La postal reflejó un clima de armonía entre todos los integrantes de la familia ensamblada, una imagen que no pasó inadvertida por producirse en medio del conflicto que Wanda mantiene con el futbolista del Galatasaray.

Foto: Captura de Instagram Stories (@wanda_nara) Por: Fabiana Lopez

El reencuentro llegó pocos días después de que la Justicia italiana autorizara a la empresaria a gestionar los nuevos pasaportes de sus niñas sin necesidad de contar con la firma de Mauro Icardi, una medida clave para resolver el inconveniente surgido tras el robo que sufrió en su casa de las afueras de Milán.